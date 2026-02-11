¿Ya hay citas disponibles? RENAPO cambia su sitio para tramitar la CURP biométrica en 2026

En medio del debate que ha generado el registro de la CURP biométrica , especialmente en materia de ciberseguridad, el documento ya es considerado una nueva forma de identificación oficial. Aunque en un inicio se señaló que el trámite no sería obligatorio , la falta de citas en el portal oficial llevó a RENAPO a actualizar su sitio este 2026, pero ¿cómo funciona ahora?

¿Cómo sacar cita para la CURP Biométrica en 2026?

Para realizar el trámite de la CURP biométrica , ahora es obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial del Registro Nacional de Población (RENAPO).

En semanas recientes, la plataforma fue actualizada y ya no permite elegir el trámite desde el sistema anterior, lo que ha generado dudas entre los usuarios. Pero aquí te dejamos el paso a paso.



Ingresa al sitio oficial: https://citas.renapo.gob.mx/citasrb/ Valida tu correo electrónico

Al entrar, deberás dar clic en “Comenzar” e ingresar un correo electrónico verídico. A ese correo se enviará un código de verificación de seis dígitos, el cual deberás capturar para continuar con el proceso.



Selecciona la entidad y módulo disponible

Por el momento, el sistema solo muestra disponibilidad en Ciudad de México, Zacatecas y Michoacán, y únicamente permite elegir los módulos habilitados en cada entidad.



Elige fecha y horario

Las citas disponibles se asignan en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.



Ingresa tu CURP

Una vez seleccionado el horario, deberás capturar tu CURP para continuar con la confirmación.



Confirma y guarda tu cita

Al finalizar, recibirás un comprobante de cita en tu correo electrónico. Se recomienda llevarlo impreso el día del trámite.

RENAPO también mantiene habilitado el sitio: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ . Sin embargo, este enlace solo se utiliza para corrección de datos de la CURP tradicional u otras dudas.

Ten en cuenta que hasta el cierre de esta nota, ya no hay citas disponibles para febrero de 2026, aunque el mes de marzo ya ha sido habilitado, únicamente para el registro civil de Zacatecas, Michoacán y CDMX.

Aviso importante

¡Actualizamos nuestra página de citas!.

A partir de hoy, el trámite de #CURPBiométrica se atenderá exclusivamente con cita previa. Consulta las nuevas fechas disponibles y agenda la tuya en nuestro link:https://t.co/5hrs2MyYi8#RENAPO#CURP#SEGOB pic.twitter.com/wRAmqNulVF — Félix Arturo Arce Vargas (@R2D2ARCE) February 3, 2026

¿Para qué trámites podrían pedir la CURP biométrica?

Aunque su uso será gradual, la CURP biométrica podría ser solicitada en distintos trámites, como:



Apertura de cuentas bancarias

Solicitud de créditos o préstamos

Movimientos financieros de alto monto

Trámites de Afore

También en dependencias federales como:

SAT, para firma electrónica y trámites fiscales

SRE, para pasaporte mexicano

Programas sociales, como pensiones y becas

Servicios de salud (IMSS e ISSSTE)

Registro civil, como actas de matrimonio o divorcio

📄 Requisitos para el registro de datos biométricos en menores de edad



Para realizar el registro, es necesario contar con la #CURP certificada de la niña, niño o adolescente, así como la identificación oficial y #CURP certificada de la madre, padre o tutor.



🔐 El registro de… pic.twitter.com/pFAbaqeKFQ — Gobernación (@SEGOB_mx) February 9, 2026

¿Quién cuida de los datos biométricos?

Aunque la Ley General de Población ya reconoce este documento como oficial, persisten dudas entre la población sobre la seguridad de los datos personales, especialmente ante antecedentes de hackeos a dependencias gubernamentales.

Las autoridades han señalado que el proceso se implementa bajo el compromiso de que la información sea segura, confiable y solo utilizada para fines oficiales, y que el trámite será voluntario mientras continúa su implementación gradual. No obstante, siempre es bueno preguntarnos ¿y quién nos garantiza que nuestros datos biométricos estarán bien resguardados?

