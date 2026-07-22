CAE el precio del dólar HOY frente a otras divisas; así quedó este 22 de julio 2026

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 22 de julio 2026. La incertidumbre por el T-MEC y las tensiones de Estados Unidos con Medio Oriente impactan el costo de la divisa y el petróleo.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 22 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.35 pesos la compra y se vende en $17.39 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 22 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 22 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 22 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 22 de julio 2026 en 65 mil 884 pesos por unidad, registrando un descenso en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 144 mil 032 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 22 de julio 2026?

El precio del petróleo sube más del 3% más hoy 22 de julio 2026 y alcanza su nivel más alto en casi seis semanas, mientras el conflicto amenaza las principales rutas de tránsito petrolero, a medida que se intensifican las tensiones en Oriente Medio, lo que presiona a los futuros de las acciones estadounidenses antes de la publicación de los resultados de las grandes empresas tecnológicas.

En el último año, el precio del petróleo crudo WTI ha variado en 27.67%.