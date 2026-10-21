¿A cuántos grados bajará la temperatura en CDMX?  La hora en la qué hará más frío y habrá lluvias este miércoles; alcaldías afectadas

¡El clima helado no da tregua en CDMX! Las bajas temperaturas siguen azotando a la Ciudad de México, impactando distintas zonas de la capital del país para este miércoles 21 de octubre 2026; las alcaldías con lluvias y frío.

Expertos esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño".

¿A qué hora hará más frío en la CDMX este miércoles?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estimó que la temperatura en la Ciudad de México podría comenzar a bajar alrededor de las 18:00 horas, ubicándose en 19°C para la tarde de este miércoles.

A partir de las 21:00 horas la temperatura comenzará a descender desde los 17°C. Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para evitar enfermedades.

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX este miércoles?

El clima de la Ciudad de México para este miércoles será de un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y con condiciones para lluvias ligeras aisladas. Vientos con rachas cercanas de 50 kilómetros por hora.

La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la temperatura mínima será de 13°C.

Este miércoles se espera ambiente cálido, cielo mayormente nublado y condiciones para #lluvias ligeras aisladas. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h. 🌡 Temperatura máxima: 23 °C 🌡 Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 21, 2026

Alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y frío en la CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y ligeras lluvias para la tarde de este miércoles 21 de octubre 2026.

Alcaldías con lluvias y temperaturas mínimas de 9°C:

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Milpa Alta.

Venustiano Carranza.

En Milpa Alta se pronóstica que las lluvias podría estar acompañadas de actividad eléctrica.

Alcaldías con lluvias y temperaturas mínimas de 11°C:

Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Álvaro Obregón.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, miércoles, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/zVY7pfXnAX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

Recomendaciones por el frío en CDMX: ¿Cómo vestirse?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.



Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse para protegerse del frío?