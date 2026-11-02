Noche de terror en CDMX: Balacera deja un muerto y un herido en calles de Iztapalapa| Mientras Dormía

¡Trágica madrugada en CDMX! En las primeras horas de este 2 de noviembre se registró una balacera en calles de la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; el saldo fue una persona muerta y otra herida de gravedad.

Entre disparos y confusión: Así se vivió el ataque armado en calles de Iztapalapa

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus domicilios para ver qué había ocurrido, encontraron a dos personas tendidas sobre el pavimento, ambas con heridas de bala.

Una de las víctimas aún presentaba signos vitales, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital, mientras que la segunda falleció en el lugar de los hechos.

Minutos después, familiares de la víctima que perdió la vida acudieron al lugar de la balacera de Iztapalapa para identificar la persona fallecida.

Elementos policiacos implementaron un operativo en la zona para buscar al o los responsables de esta agresión; sin embargo no lograron dar con ellos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones.

Una de las víctimas perdió la vida en el lugar de los hechos. |AZTECA NOTICIAS

Tragedia en Tepito: Matan a balazos a una mujer y a su hijo de 4 años en pleno Día de Muertos

¡En pleno Día de Muertos! En otro punto de la Ciudad de México, una mujer de aproximadamente 25 años de edad y su hijo de cuatro años fueron asesinados a balazos cuando caminaban por las calles de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre que una mujer y un pequeño habían sido gravemente heridos por disparos de arma de fuego al cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán. Sobre el piso quedó un muñeco y una calabaza de plástico que el menor utilizaba para 'pedir su calaverita'.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, así como la razón por la que se llevó a cabo el ataque armado. Se desconoce la identidad de los responsables, ya que lograron darse a la fuga.

Ataque armado en Tepito deja dos víctimas Una mujer de 25 años y su hijo de 4 murieron tras un ataque armado en la colonia Morelos, en Tepito, durante las celebraciones de #DíaDeMuertos. El reporte completo lo tiene @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @alemolinatv y @jzarzap — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?