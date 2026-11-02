Los asesinaron en Día de Muertos en CDMX: niño y su mamá mueren tras ataque a balazos en Tepito

Una mujer y su hijo menor de edad fueron asesinados tras ser víctimas de un ataque a balazos la noche de este 1 de noviembre de 2026 en calles de la zona del barrio de Tepito en pleno Día de Muertos en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades tomaron conocimiento de la situación, pero ambas víctimas no lograron sobrevivir a las heridas de las balas y a pesar de ser llevados al hospital para recibir la atención correspondiente, perdieron la vida, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Hijo de mujer asesinada era menor de edad

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de una mujer y un menor de edad lesionados por disparos de arma de fuego, en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Madre e hijo murieron en el hospital; buscan a sicarios

Cuando los policías capitalinos llegaron al lugar, vecinos de la zona informaron que las víctimas fueron llevadas por sus propios medios a un hospital donde fueron atendidos por personal médico, pero posteriormente se confirmó que perdieron la vida.

Por estos hechos, se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX para las investigaciones correspondientes, en tanto, se inició la búsqueda de las personas que dispararon contra la mujer, de quien no se informó su edad.

En tanto, personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables, quienes presuntamente huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica.

Hasta ahora el móvil de la agresión se desconoce, pero la investición determinarán cómo ocurrieron los hechos y si los sicarios son parte de algún grupo delictivo de la zona, donde opera, por ejemplo, La Unión Tepito, cuyos miembros están relacionados con diversos delitos como homicidios, extorsiones a comerciantes, así como a la venta de drogas y secuestros.