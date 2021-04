Balean casa del alcalde de Chinameca, Veracruz

Chinameca.- Mientras dormían, el alcalde de Chinameca, Veracruz José Antonio Carmona Trolle y su familia sufrieron un atentado.

Fue a las 4:30 de la mñana cuando al menos dos sujetos balearon la fachada de la casa.

Te puede interesar: VIDEO: Golpean a mujeres durante asalto a combi en Tultitlán

Las detonaciones de arma de fuego, también alertaron a los vecinos quienes de inmediato solicitaron el apoyo de policías. La fachada presentó al menos 21 impactos de arma de fuego.

El edil expresó que tiene temor por su familia, por ello reforzarán su seguridad.

Los motivos del atentado

José Antonio Carmona Trolle dio a conocer que podrían haber dos motivos en torno al atentado: uno por la delincuencia organizada o por temas políticos, debido a que su esposa Amayrani Patraca es candidata a la alcaldía de Chinameca por el Partido Movimiento Ciudadano.

Señaló que “como presidente todo el tiempo recibimos todo tipo de llamadas, que nos quieren como cualquier ciudadano extorsionar de grupos delictivos, pero siempre he considerado que esas formas no deben de pasar, no debemos ni siquiera de atenderlas, no hemos buscado tener algún tipo de negociaciones.”

El alcalde confirmó que interpondrá la denuncia y aportará evidencia para que la Fiscalía esclarezca este hecho.

En tanto en las inmediaciones del palacio municipal y de la vivienda, se observan constantes rondines de elementos de la policía municipal y el Ejército Mexicano.