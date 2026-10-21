Muerte de Darleth conmociona a Saltillo: Bebé de un año fallece por presunta violencia; Fiscalía investiga a padres

Darleth, una bebé de un año, murió el 19 de octubre por la noche luego de permanecer hospitalizada en el Hospital Materno Infantil, de Saltillo, Coahuila, donde ingresó cuatro días antes con lesiones en distintas partes del cuerpo; por este caso, la madre y el padrastro de la pequeña, de 17 y 16 años, respectivamente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La investigación comenzó el 15 de octubre, cuando el personal médico detectó contusiones y hematomas en el cuerpo de la niña y notificó a las autoridades.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ministerio Público ordenó continuar con las diligencias para determinar qué ocurrió y establecer las posibles responsabilidades.

¿Qué lesiones presentaba la bebé cuando llegó al hospital Materno Infantil de Saltillo?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Darleth fue evaluada por personal médico al ingresar al hospital, donde se identificaron lesiones de consideración en diferentes partes del cuerpo; la menor permaneció internada durante varios días, pero murió alrededor de las 22:00 horas del lunes 19 de octubre .

Durante la atención médica también se reportaron indicios que deberán ser examinados dentro de la investigación; las autoridades no han confirmado públicamente una causa definitiva de muerte; para esclarecerla, esperan los resultados de la necropsia de ley.

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🔴Una bebé perdió la vida luego de ser trasladada al Hospital Materno Infantil, en #Saltillo. El fiscal general del estado, Federico Fernández, confirmó que los padres de la menor se encuentran detenidos mientras se investigan los hechos. De acuerdo con la información proporcionada, la niña fue llevada al hospital por su madre, quien tiene 16 años. Su padrastro, de 17 años, también fue detenido. La bebé presentaba signos de violencia y posibles indicios de abuso, por lo que las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de su muerte. El caso permanece bajo investigación y será necesario que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes. — INFO7COAH (@info7coah) October 20, 2026

Madre y padrastro quedaron a disposición de la Fiscalía

La madre de la niña, identificada como Yesenia, de 17 años, y el padrastro, Brian, de 16, permanecen bajo investigación y a disposición del Ministerio Público, la Fiscalía indicó que reunirá los elementos de prueba necesarios para reconstruir los hechos y determinar las condiciones en las que murió la bebé.

Entre las diligencias pendientes se encuentran el análisis forense y la integración de testimonios y otros datos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Las autoridades también investigan posibles actos de violencia contra la bebé, luego de que el personal médico identificara contusiones y hematomas en distintas partes de su cuerpo.

Además, durante la atención hospitalaria se reportaron presuntos indicios de abuso sexual, por lo que las diligencias periciales serán fundamentales para esclarecer lo ocurrido; hasta el momento, no se ha informado de una conclusión oficial que confirme estas sospechas.