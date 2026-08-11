Caso Yulissa Lizeth: joven de 19 años muere tras hacerse las uñas en Saltillo, Coahuila

¿Qué le pasó a Yulissa Lizeth? En circunstancias extrañas, una joven de tan solo 19 años murió luego de desvanecerse la tarde del viernes 8 de agosto, mientras caminaba por calles del municipio de Saltillo, Coahuila.

Primeros reportes informaron que Yulissa Lizeth salía de un negocio donde ponen uñas en la colonia Jardines Coloniales, cuando de la nada su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

Joven muere luego de aplicarse uñas en Saltillo, Coahuila

La Policía Preventiva Municipal de Saltillo recibió reportes de una mujer inconsciente en la vía pública sobre la calle Relieve, entre la avenida de los Campanares y la calzada de los Tejados, la tarde del viernes.

Según reportes, la chica acababa de salir de hacerse un servicio de aplicación de uñas. Sin embargo, apenas avanzó unos metros cuando se desmayó de manera repentina.

Al momento de que llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, se confirmó que Yulissa ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se iniciaron las investigaciones para determinar la causa de muerte.

¿De qué murió Yulissa Lizeth?

Una vez realizada la necropsia de ley, versiones extraoficiales señalan que la joven habría fallecido a causa de un infarto agudo al miocardio, lo que habría provocado su repentino deceso.

Este tipo de infarto ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye, generalmente por un coágulo, y una parte del músculo del corazón deja de recibir sangre y oxígeno; si la obstrucción persiste, ese tejido comienza a dañarse o morir.

No existe, hasta el momento, relación entre el servicio de uñas y lo que pasó minutos después a Yulissa. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha confirmado si abrió una carpeta de investigación.

Síntomas de un infarto: así puedes identificarlo

Un infarto al miocardio puede ocurrir durante el sueño o después de un esfuerzo o estrés intenso, por lo que siempre es importante identificar las señales de alerta:



Presión, opresión o dolor intenso en el pecho.

Dolor que se extiende al brazo

Dolor en la espalda, cuello, mandíbula u hombros.

Falta de aire, sudor frío, náuseas, mareo, debilidad o desmayo.

En mujeres, personas mayores o con diabetes, puede presentarse principalmente como falta de aire, cansancio inusual, náusea o malestar digestivo, sin dolor fuerte en el pecho.