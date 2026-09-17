Beca Benito Juárez 2026: Registro abierto del 17 al 30 de septiembre para recibir mil 900 pesos

Si estás estudiando el bachillerato o la preparatoria en una escuela pública, pon mucha atención porque hay apoyos sociales que podrían apoyarte. Hoy abre oficialmente la convocatoria nacional para solicitar la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

Estos son los detalles del apoyo, los documentos que necesitas subir al sistema y cómo hacer el trámite paso a paso desde tu celular o computadora.

Este programa busca evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

¿Qué es la Beca Benito Juárez y a quién apoya?

La Beca Universal Benito Juárez es un programa del Gobierno de México dirigido a alumnas y alumnos de preparatoria o bachillerato tecnológico en modalidad escolarizada o mixta.

Al ser un apoyo universal, cubre a los estudiantes de planteles públicos en todo el país durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, con un límite de hasta 40 meses de permanencia en el programa.

🚨 ¡Ya hay fechas de registro a las Becas Bienestar para prepa y universidad! 📆🤩



💵🤑Si vas a solicitar la beca #BenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo o #GertrudisBocanegra, consulta la fecha para registrarte. 👀



¡Avísale a tu amix para que no se le pasen las fechas! 🙂… pic.twitter.com/3WEfJiC98G — SEP México (@SEP_mx) September 15, 2026

¿Cuánto pagan en la Beca Benito Juárez?

Las y los beneficiarios reciben un apoyo financiero de mil 900 pesos bimestrales, los cuales no contemplan los meses de julio y agosto por periodo vacacional.



Monto: mil 900 pesos cada dos meses.

mil 900 pesos cada dos meses. Medio de cobro: Depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Depósito directo en la tarjeta del Uso del dinero: Libre disposición para gastos escolares, transporte o materiales de estudio.

Fechas de la convocatoria de la Beca Benito Juárez

El portal oficial de becas habilitó el sistema de atención en línea para recibir las solicitudes durante la segunda quincena del mes.



Inicio de registro: 17 de septiembre.

17 de septiembre. Fecha límite: 30 de septiembre.

Documentos y requisitos para la Beca Benito Juárez

Para hacer tu trámite sin contratiempos, asegúrate de tener a la mano y en formato PDF o imagen los siguientes papeles:



Inscripción activa: Estar matriculado en un plantel público y no contar con otra beca federal con la misma finalidad.

Estar matriculado en un plantel público y no contar con otra beca federal con la misma finalidad. Documentos del estudiante: CURP certificada, Clave del Centro de Trabajo, CCT, de tu escuela y comprobante de domicilio reciente, luz, agua o predial no mayor a 3 meses.

CURP certificada, Clave del Centro de Trabajo, CCT, de tu escuela y comprobante de domicilio reciente, luz, agua o predial no mayor a 3 meses. Para menores de edad: CURP certificada e identificación oficial vigente, INE, pasaporte o cartilla, de la madre, padre o tutor.

Paso a paso para registrarte en la Beca Benito Juárez

El registro se hace de forma gratuita en internet:

