Se acabaron las Fiestas Patrias: SEP revela la fecha del próximo puente escolar en septiembre 2026

Después del puente del 15 y 16 de septiembre, los alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán otro día sin clases antes de terminar el primer mes del ciclo escolar 2026 -2027.

Se tratará del primer puente largo, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria solo tendrán cuatro días de clases; conoce aquí la fecha exacta.

¿Cuándo será el próximo puente de la SEP en septiembre 2026?

Aunque el mes está por terminar, los niños y niñas todavía tendrán una oportunidad más para disfrutar de un descanso largo. Por ello, muchos padres de familia ya comienzan a revisar el calendario escolar para organizar sus actividades.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases. Para septiembre, se establecieron dos días de suspensión de actividades; sin embargo, algunas autoridades educativas estatales determinaron otorgar también el martes 15.

Pero, ¿cuándo será el próximo puente escolar? La fecha que aparece contemplada por la SEP para el siguiente descanso es el viernes 25 de septiembre.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Por qué no habrá clases el viernes 25 de septiembre en escuelas de la SEP?

El próximo viernes 25 de septiembre aparece marcado como un día de suspensión de labores docentes, pero la medida solo aplica para los alumnos.

No se trata de un día de descanso establecido por la Ley Federal del Trabajo, ya que no corresponde a ninguna fecha conmemorativa, por lo que ese día solo los niños faltarán a la escuela.

Este descanso se debe al Consejo Técnico Escolar (CTE), donde el último viernes de cada mes, docentes y directivos se reúnen para evaluar las actividades realizadas, revisar los avances y definir acciones de mejora.

¡Se viene el megapuente de la SEP! Alumnos faltarán 4 días a clases en este mes

Octubre se viene como uno de los meses más esperados por los estudiantes, ya que llegará el primer megapuente del ciclo escolar 2026-2027. Durante este periodo, los alumnos tendrán varios días consecutivos sin clases.

Aunque durante las primeras 3 semanas del mes no está previsto ningún puente, el descanso llegará hacia el final del mes y se extenderá hasta los primeros días de noviembre, coincidiendo con el Día de Muertos en México.

El megapuente comenzará el viernes 30 de octubre y continuará durante el fin de semana y los primeros días de noviembre, por lo que los alumnos de educación básica regresarán a clases hasta el martes 3.