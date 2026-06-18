Lista completa de planteles en los que puedes estudiar el bachillerato del Ejército y Fuerza Aérea en 2026

Para los jóvenes que buscan iniciar una trayectoria profesional dentro de las fuerzas armadas desde su educación media superior, el Sistema Educativo Militar ofrece opciones integrales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) coordina, a través de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, planteles específicamente diseñados para quienes ingresan habiendo concluido únicamente sus estudios de nivel secundaria.

En estas instituciones, los discentes cursan el bachillerato de manera simultánea con una formación técnica especializada, lo que les permite egresar con un grado militar, estabilidad laboral y una base académica sólida para continuar con licenciaturas o ingenierías dentro de la misma institución.

Planteles militares que ofrecen opciones con nivel Secundaria

De acuerdo con las especificaciones y normativas de Defensa, los planteles oficiales distribuidos en el país que reciben a aspirantes con certificado de secundaria para cursar el bachillerato técnico o su equivalente militar en el ciclo 2026 son:



Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea (EMTEFA): Ubicada en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México

Ubicada en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Escuela Militar de Clases de Transmisiones: Con sede en la Ciudad de México, este plantel prepara a los futuros especialistas en sistemas de radiocomunicación, informática y telecomunicaciones aplicadas a la estrategia e infraestructura del Ejército Mexicano.

Con sede en la Ciudad de México, este plantel prepara a los futuros especialistas en sistemas de radiocomunicación, informática y telecomunicaciones aplicadas a la estrategia e infraestructura del Ejército Mexicano. Escuela Militar de Clases de Sanidad: Localizada en la capital del país, se enfoca en la formación técnica de personal subalterno para los servicios de salud y asistencia médica hospitalaria o prehospitalaria de las fuerzas armadas.

Beneficios institucionales y requisitos de ingreso a bachillerato del Ejército y Fuerza Aérea

El ingreso a cualquiera de estos planteles se realiza bajo un estricto régimen de internado. Los alumnos seleccionados adquieren la condición de cadetes y reciben una beca integral otorgada por Defensa que cubre al 100% los gastos de estudios, alojamiento formal dentro de las instalaciones, alimentación balanceada, vestuario, uniformes y equipo individual, además de una percepción económica semanal denominada "partida de entretenimiento" para gastos personales mínimos.

Para participar en los concursos de selección de la convocatoria de este año, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios gubernamentales obligatorios:

