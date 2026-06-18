Lista completa de planteles en los que puedes estudiar el bachillerato del Ejército y Fuerza Aérea en 2026
Conoce las escuelas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana que te permiten cursar la preparatoria y obtener una carrera técnica militar al mismo tiempo.
Para los jóvenes que buscan iniciar una trayectoria profesional dentro de las fuerzas armadas desde su educación media superior, el Sistema Educativo Militar ofrece opciones integrales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) coordina, a través de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, planteles específicamente diseñados para quienes ingresan habiendo concluido únicamente sus estudios de nivel secundaria.
En estas instituciones, los discentes cursan el bachillerato de manera simultánea con una formación técnica especializada, lo que les permite egresar con un grado militar, estabilidad laboral y una base académica sólida para continuar con licenciaturas o ingenierías dentro de la misma institución.
Planteles militares que ofrecen opciones con nivel Secundaria
De acuerdo con las especificaciones y normativas de Defensa, los planteles oficiales distribuidos en el país que reciben a aspirantes con certificado de secundaria para cursar el bachillerato técnico o su equivalente militar en el ciclo 2026 son:
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea (EMTEFA): Ubicada en la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, Estado de México, esta institución ofrece formación técnica especializada en mantenimiento de aviación y electrónica de aviación, integrando el bachillerato con la instrucción aeronáutica de la Fuerza Aérea Mexicana.
- Escuela Militar de Clases de Transmisiones: Con sede en la Ciudad de México, este plantel prepara a los futuros especialistas en sistemas de radiocomunicación, informática y telecomunicaciones aplicadas a la estrategia e infraestructura del Ejército Mexicano.
- Escuela Militar de Clases de Sanidad: Localizada en la capital del país, se enfoca en la formación técnica de personal subalterno para los servicios de salud y asistencia médica hospitalaria o prehospitalaria de las fuerzas armadas.
Beneficios institucionales y requisitos de ingreso a bachillerato del Ejército y Fuerza Aérea
El ingreso a cualquiera de estos planteles se realiza bajo un estricto régimen de internado. Los alumnos seleccionados adquieren la condición de cadetes y reciben una beca integral otorgada por Defensa que cubre al 100% los gastos de estudios, alojamiento formal dentro de las instalaciones, alimentación balanceada, vestuario, uniformes y equipo individual, además de una percepción económica semanal denominada "partida de entretenimiento" para gastos personales mínimos.
Para participar en los concursos de selección de la convocatoria de este año, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios gubernamentales obligatorios:
- Ser mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
- Contar con el certificado oficial de estudios de nivel secundaria con promedio aprobatorio.
- Cumplir con los rangos de edad mínima y máxima establecidos en la convocatoria oficial al inicio del ciclo escolar.
- Alcanzar los parámetros de estatura mínima exigidos (1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres) y un Índice de Masa Corporal (IMC) saludable.
- Aprobar satisfactoriamente la secuencia de evaluaciones oficiales que incluyen la validación de documentación física, el examen médico general, la rigurosa prueba de capacidad física (terestre y acuática) y la evaluación psicológica institucional.