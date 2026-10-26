Inicia el registro a la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria: Fechas, pago y requisitos

Este lunes 26 de octubre arrancó de forma oficial el periodo de registro para solicitar la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes inscritos en escuelas primarias y secundarias públicas del país.

Los pagos cambian según el grado que cursen los alumnos y el trámite se hace totalmente en línea.

Estas son las fechas clave, cuánto pagan por estudiante y los doumentos que debes tener listos para el registro.

¿Cuándo es el registro para la Beca Rita Cetina?

El plazo oficial para enviar la solicitud de beca comenzó este lunes 26 de octubre y se mantendrá abierto hasta el próximo viernes 06 de noviembre del 2026.

Todo el proceso se hace a través del portal en línea para evitar filas en los planteles escolares.

📣 ¡Hoy inicia el registro a la #BecaRitaCetina para estudiantes de primarias y secundarias públicas!



🤔 ¿Sabes cuál es la diferencia entre los apoyos? Para primaria, se otorgan 2,500 pesos anuales para útiles y uniformes escolares; para secundaria, 1,900 pesos bimestrales para… pic.twitter.com/SvwXIxFgOm — SEP México (@SEP_mx) October 26, 2026

¿Cuánto dinero pagan en la Beca Rita Cetina?

Los apoyos económicos están pensados según el nivel escolar que cursen tus hijos:



Primaria, apoyo para uniformes y útiles: Se entregan 2 mil 500 pesos anuales por cada estudiante registrado.

Se entregan anuales por cada estudiante registrado. Secundaria, Beca Universal : Se otorgan mil 900 pesos bimestrales por el primer hijo registrado. Si tienes más hijos en secundaria, se suman 700 pesos adicionales por cada uno.

Documentos para el registro de la Beca Rita Cetina

Para realizar el registro, la persona responsable del estudiante debe contar con la siguiente información:



CURP de la madre, padre o tutor

Número de teléfono celular activo

Correo electrónico

Identificación oficial en formato digital

Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses.

¿Qué datos necesitas de los alumnos para el registro de la Beca Rita Cetina?

De la misma forma, para dar de alta a los estudiantes dentro del sistema es indispensable presentar únicamente dos datos oficiales:



CURP del estudiante

Clave del Centro de Trabajo

Pasos para hacer la solicitud en la Beca Rita Cetina

El trámite es sencillo y hace siguiendo cuatro pasos básicos:

