¿Cuándo se abren las convocatorias de becas UNAM 2025?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para abrir la mayoría de sus convocatorias de becas. La institución ha diseñado una variedad de apoyos para sus estudiantes, abarcando desde necesidades nutricionales hasta becas para el estudio de idiomas, el desarrollo deportivo y la atención a estudiantes con alguna discapacidad.

El portal oficial para consultar las becas disponibles es el Portal del Becario UNAM o el Sistema INTEGRA. En ambos sitios, los alumnos pueden ver la lista completa de convocatorias y conocer sus fechas de vigencia.

Fecha en que se abren las convocatorias para becas UNAM 2025

Las distintas convocatorias de becas UNAM 2025 se comienzan a publicar, en su mayoría, a finales de agosto, sin embargo, en ocasiones se llegan a publicar en otras fechas del año dependiendo del presupuesto de cada una.

Actualmente, ya está abierta la convocatoria para la Beca de Apoyo Nutricional, dirigida a estudiantes de licenciatura con un promedio de 7.99 o inferior. El objetivo de este programa es evitar que factores como un bajo rendimiento académico o dificultades económicas desanimen a los alumnos y los lleven a abandonar sus estudios.

¿Cómo solicito una beca UNAM 2025?

Para solicitar una beca, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) recomienda leer con atención los requisitos de cada programa y tener a la mano documentos como la CURP, el número de cuenta de la UNAM, y datos de contacto actualizados como correo electrónico y números de teléfono.

Además de los apoyos mencionados, la UNAM ofrece la Beca de Apoyo a la Manutención, que otorga un único pago de más de $3,500 pesos para ayudar con gastos de transporte y servicios. También está disponible el Programa de Apoyo para el Estudio de un Idioma, que proporciona descuentos en escuelas de idiomas con convenio.

Para los alumnos que cursan una carrera con alguna discapacidad, existe un apoyo económico mensual de cuatro mil pesos. Por último, las estudiantes de carreras en las áreas de físico-matemáticas e ingenierías pueden optar por la Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias, que ofrece un apoyo mensual de $950 pesos durante un año escolar.