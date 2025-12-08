Día Nacional de la Nochebuena: Por este motivo cada 8 de diciembre festejamos a la “flor de Pascua”

Cada año, las familias buscan que la Navidad esté completa con el toque colorido que aporta una planta que crece en México, pero quizá no saben que el 8 de diciembre es el momento para celebrar el Día Nacional de la Nochebuena, símbolo de las fiestas y la unión.

Como parte de las decoraciones no faltan las nochebuenas, destacan las de color rojo, pero existen otras tonalidades que han ganado popularidad, ya sean las blancas, las rosas o las jaspeadas.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Nochebuena?

La cuetlaxóchitl, o “flor que se marchita” en náhuatl, crece de manera silvestre en bosques mexicanos que abarcan desde Sinaloa hasta Chiapas; incluso, hay territorios en Guatemala donde también se encuentra.

En México también conocemos a la nochebuena como “flor de Pascua”; mientras que en Estados Unidos le llaman “Poinsettia”, porque en 1829, el entonces embajador Joel Roberts Poinsett recopiló ejemplares en Taxco y los llevó al jardín botánico Bartram, Filadelfia.

En el siglo XVII, los frailes franciscanos colocaron nochebuenas en los nacimientos de Taxco, el famoso Pueblo Mágico ubicado en Guerrero, asociándolas con la religión católica, lo que hizo que creciera la costumbre de incluirlas en las decoraciones de las viviendas.

El objetivo de celebrar su día cada 8 de diciembre es resaltar la importancia que tiene este cultivo, uno de los más notorios dentro del sector de plantas ornamentales, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La fecha también es una forma de reconocer el trabajo que hacen los floricultores mexicanos, ya que nuestro país destaca por la producción de millones de plantas para llenar de color las fiestas decembrinas.

En 2024, cinco estados concentraron la mayor producción de nochebuenas:



Michoacán, con 11 millones 340 258 plantas

Morelos, con 8 millones 748 mil 438

CDMX, con 3 millones 260 mil 291

Puebla, con 3 millones 102 mil 944

Jalisco, con un millón 876 mil 117

El valor de estas plantas no es solo simbólico, por la belleza que aportan a la Navidad, también tienen una gran importancia económica, ya que el año pasado su producción representó 124 millones 983 mil 500 pesos.

