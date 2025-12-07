Inversión térmica hoy en CDMX: así puede afectar la calidad del aire este 7 de diciembre

La Ciudad de México (CDMX) registró este domingo 7 de diciembre una inversión térmica en altura, un fenómeno que suele pasar desapercibido, pero que puede disparar los niveles de contaminación y aumentar el riesgo de que se active una contingencia ambiental.

De acuerdo con el reporte ambiental, la inversión se ubicó hoy a 2 mil 292 metros de altura y se espera que se disipe durante la tarde, pero ¿cuáles son sus efectos?

¿Qué es una inversión térmica?

En condiciones normales, la temperatura del aire disminuye conforme aumenta la altitud. Ese cambio constante permite que las masas de aire se mezclen y que los contaminantes se dispersen.

Pero durante una inversión térmica, ocurre justo lo contrario. Es decir, el aire que está arriba es más caliente que el aire frío que se queda cerca del suelo.

Esa capa caliente funciona como un “tapón” atmosférico, impidiendo que el aire ascienda y se renueve. Lo que provoca que la contaminación se quede atrapada a nivel de calle durante horas.

En una ciudad como la CDMX, rodeada por montañas, las inversiones térmicas son más frecuentes, sobre todo cuando el aire frío baja de las laderas hacia la cuenca.

[INVERSIÓN TÉRMICA]

El día de hoy se registra una en altura a 2292 metros, esta inversión se disipará a las 15:00 horas. — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) December 7, 2025

¿Cómo afecta una inversión térmica a la calidad del aire en la CDMX?

Ahora bien, la capital vive una condición de nulo movimiento del aire, lo que favorece la acumulación de partículas PM10, PM2.5 y ozono. Teniendo como efectos:



Mayor concentración de contaminantes en zonas bajas.

Reducción de visibilidad en el ambiente.

Afectaciones a la salud en personas con asma o problemas respiratorios.

Probabilidad de activar la Fase 1 de contingencia ambiental.

¿Habrá contingencia ambiental hoy? Esto dicen las autoridades

Aunque la calidad del aire depende de múltiples factores, una inversión térmica como la de hoy sí eleva la probabilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia, especialmente si los niveles de ozono suben después del mediodía.

Pese a este fenómeno y de acuerdo con la última actualización, las autoridades capitalinas informaron que, por ahora, la calidad del aire se mantiene en niveles aceptables en la mayor parte de la CDMX y la zona conurbada.

Aun así, se recomienda estar pendiente de canales oficiales, ya que en caso de que empeore se podría activar el Doble Hoy No Circula para este lunes.