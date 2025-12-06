¿Con frío? Feria del Pan CDMX 2025: donde, cuándo y todo lo que debes saber

¿Con este clima se antoja un pancito no? La Feria del Pan CDMX 2025 reúne a más de 45 expositores con variedad de panes dulces y salados, lo que permite conocer varias opciones en un mismo espacio, aquí te decimos las fechas y dónde será.

¿Dónde y cuándo es la Feria del Pan CDMX?

La Feria del Pan CDMX 2025 se llevará a cabo en la Plaza del Bolero, en Tlalpan, y contará con dos días de actividades en los que se reunirán más de 45 expositores con distintas variedades de pan dulce y salado.



Fechas: 6 y 7 de diciembre de 2025

Lugar: Plaza del Bolero, Tlalpan, Ciudad de México

En esta feria también habrá música, talleres y actividades, este espacio es abierto a todo público y de manera gratuita.

El pan dulce en México

La tradición panadera en México es una de las más amplias del mundo. De acuerdo con la UNAM, señalan que en el país existen alrededor de 2,000 variedades de pan dulce y cerca de 300 tipos de pan salado, resultado de la mezcla entre técnicas indígenas y la panificación europea introducida en la Colonia.

Estudios de la universidad también indican que el consumo anual per cápita ronda los 33.5 kilogramos, siendo el pan blanco el más solicitado, con entre 70 % y 75 % del total consumido.

La UNAM también ha documentado el origen cultural del pan de muerto, destacándolo como ejemplo de la fusión entre rituales prehispánicos y técnicas de panificación europeas.

Además, proyectos académicos de Ingeniería en Alimentos han desarrollado panes enriquecidos, como aquellos elaborados con mezclas de harina de trigo y lenteja, para mejorar su aporte nutricional sin modificar significativamente su sabor.

Pan de conejo en Chiautla, Edomex

El pan de conejo, es una pieza de la gastronomía mexicana que solamente hornean en el oriente del Estado de México.

Su textura y su forma son cruciales en el pan de conejo, ya que representan la imaginación de los mexicanos para crear una pieza tan original, porque si algo distingue a la panadería nacional es la riqueza de opciones que encontramos en los anaqueles.

El sabor más tradicional es de Guayaba, pero hay panaderías y familias que lo preparan con un toque de nata, nuez, naranja o canela. Otros sabores, como el anís, se perdieron con el paso de los años.