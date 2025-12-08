¡Aguas con el frío! Lluvias y descenso de temperaturas para este lunes; así el clima en México

El ingreso del Frente Frío número 19, junto con canales de baja presión, traerá lluvias a una gran parte de México. Igualmente, este fenómeno provocará un clima con temperaturas bajas a distintas zonas de la república.

Las lluvias más fuertes se esperan en el noreste y sureste, pudiendo causar descargas eléctricas e incremento en ríos y arroyos.

¿Dónde lloverá en México?

Algunos estados en los cuales sí hay probabilidad de lluvias son:

Estados con lluvias fuertes:



Noreste y Oriente: San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz (norte).



San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz (norte). Sureste y Península: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Zonas con lluvias ligeras a moderadas:



Norte y Centro: Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Pacífico Sur: Michoacán y Guerrero.

¿Cuáles serán las temperaturas este 8 de diciembre?

El contraste de temperaturas será notorio en México. Mientras que el norte y las zonas altas enfrentarán un descenso de temperaturas por el frente frío, el sur y el Pacífico seguirán con calor intenso:

Calor Fuerte 35°C a $40°C: Se espera en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Se espera en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Frío Extremo -10°C a -5°C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango tendrán las temperaturas más bajas con heladas.



Zonas serranas de Chihuahua y Durango las temperaturas más bajas con heladas. Frío Moderado -5°C a 0°C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Además, la masa de aire frío provocará el fenómeno "Norte" con vientos fuertes y oleaje elevado (de 1 a 2 metros) en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del norte, noreste y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/OlNS5p5rOA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 8, 2025

Clima en CDMX y Edomex

En el Valle de México, el ingreso de humedad combinado con el sistema de aire de baja presión (masa de aire más ligera o con menos peso) traerá intervalos de chubascos (lluvias ligeras a moderadas) para el Estado de México y la Ciudad de México.

Aunque el clima durante la tarde será templado a cálido, las temperaturas mínimas volverán a descender durante la madrugada del lunes. Se esperan temperaturas de -5°C en las zonas serranas del Estado de México, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien.

Se le aconseja a la población estar pendientes del Sistema de Alerta Temprana o de cualquier comunicado que brinde el Servicio Meteorológico Nacional.