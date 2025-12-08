¡Aguas con el frío! Lluvias y descenso de temperaturas para este lunes; así el clima en México
Un nuevo frente frío ingresará al norte y noreste de México durante la tarde-noche, provocando un clima con temperaturas bajas y lluvias fuertes.
El ingreso del Frente Frío número 19, junto con canales de baja presión, traerá lluvias a una gran parte de México. Igualmente, este fenómeno provocará un clima con temperaturas bajas a distintas zonas de la república.
Las lluvias más fuertes se esperan en el noreste y sureste, pudiendo causar descargas eléctricas e incremento en ríos y arroyos.
Imagen de sistemas #Meteorológicos actuales de las 18:00 horas en: https://t.co/3mS1XkhHwS pic.twitter.com/Oep1pMbj4G— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 8, 2025
¿Dónde lloverá en México?
Algunos estados en los cuales sí hay probabilidad de lluvias son:
Estados con lluvias fuertes:
- Noreste y Oriente: San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz (norte).
- Sureste y Península: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Zonas con lluvias ligeras a moderadas:
- Norte y Centro: Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
- Pacífico Sur: Michoacán y Guerrero.
¿Cuáles serán las temperaturas este 8 de diciembre?
El contraste de temperaturas será notorio en México. Mientras que el norte y las zonas altas enfrentarán un descenso de temperaturas por el frente frío, el sur y el Pacífico seguirán con calor intenso:
- Calor Fuerte 35°C a $40°C: Se espera en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Frío Extremo -10°C a -5°C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango tendrán las temperaturas más bajas con heladas.
- Frío Moderado -5°C a 0°C: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Además, la masa de aire frío provocará el fenómeno "Norte" con vientos fuertes y oleaje elevado (de 1 a 2 metros) en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del norte, noreste y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/OlNS5p5rOA— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 8, 2025
Clima en CDMX y Edomex
En el Valle de México, el ingreso de humedad combinado con el sistema de aire de baja presión (masa de aire más ligera o con menos peso) traerá intervalos de chubascos (lluvias ligeras a moderadas) para el Estado de México y la Ciudad de México.
Aunque el clima durante la tarde será templado a cálido, las temperaturas mínimas volverán a descender durante la madrugada del lunes. Se esperan temperaturas de -5°C en las zonas serranas del Estado de México, por lo que se recomienda a la población abrigarse bien.
Se le aconseja a la población estar pendientes del Sistema de Alerta Temprana o de cualquier comunicado que brinde el Servicio Meteorológico Nacional.
🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas. pic.twitter.com/hlyWXa8Enn— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2025