¡Anótala en el calendario! Fecha exacta en la que comienzan las vacaciones de invierno, según la SEP

¡Qué inicie la cuenta regresiva! Las vacaciones de invierno en México, es uno de los periodos de descanso más esperado por las y los estudiantes de todos los niveles educativos, pero ¿en qué fecha comenzarán y cuándo terminarán? Esto dice el calendario de la SEP.

Antes de las vacaciones de diciembre 2025, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un megapuente en noviembre, el último del año.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en México?

¡Marca la fecha exacta! El calendario de la SEP confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre 2025, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un merecido descanso solo tres días antes de Navidad.

Por ello, el último día de clases será el viernes 19 de diciembre 2025. En total los alumnos tendrán alrededor de 22 días libres.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno? Calendario SEP |SEP

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2025?

Las vacaciones de invierno terminan hasta el próximo viernes 9 de enero 2026, por lo que las y los estudiantes de nivel básico tendrán que regresar a clases el próximo lunes12 de enero 2026.

Por otro lado, los docentes y directores, tendrán un periodo de descanso más corto, pues deberán tomar un taller una semana antes del regreso oficial a clases.

¿Habrá vacaciones de invierno para trabajadores en México?

¡La respuesta es NO! En México las y los trabajadores no cuentan con vacaciones de invierno oficiales; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) marca estas fechas como días de descanso obligatorio:



Navidad - 24 de diciembre 2025

Año Nuevo - 1 de enero 2026

¿Hay clases el 12 de diciembre 2025? Esto dice el calendario de la SEP

¿Hay clases el Día de la Virgen de Guadalupe? Según el calendario escolar 2025-2025 de la SEP, el viernes 12 de diciembre NO está marcado como día feriado oficial, por lo que los estudiantes de todos los niveles educativos deberán presentarse de manera normal a los salones de clases.

El 12 de diciembre 2025, únicamente es feriado para las y los trabajadores de instituciones financieras, ya que ese fecha celebra el Día del Empleado Bancario en México.