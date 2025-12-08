¿Va a llover hoy en CDMX? Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre
¡Abrígate bien! El Frente Frío 19 y la humedad del Pacífico se unen para traer un lunes de lluvias y bajas temperaturas a la CDMX.
¡No guardes la chamarra ni el paraguas! Este lunes 8 de diciembre, el clima en la Ciudad de México y la zona metropolitana dará un giro invernal.
La interacción de varios fenómenos meteorológicos provocará un descenso en la temperatura y aumentará la probabilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda a los capitalinos tomar precauciones antes de salir de casa.
El culpable: Frente frío 19 y humedad del Pacífico
El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío Número 19 se encuentra estacionado sobre el Golfo de México. Sin embargo, su masa de aire polar está impulsando un descenso térmico en gran parte del país.
A esto se suma una combinación complicada:
- Canales de baja presión en el interior de la República.
- Ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.
Esta mezcla ocasionará lluvias intensas en diversas regiones y nublados densos en el Valle de México.
¿Lloverá en la CDMX hoy lunes 8 de diciembre?
Para el centro de México (incluida la CDMX y el Edomex), se prevé un ambiente de frío a muy frío tanto por la mañana como por la noche.
- Mañana: Bancos de niebla y sensación térmica baja en zonas altas (Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa).
- Tarde/Noche: Cielo nublado con alta probabilidad de lluvias y chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.
☔️ ¡Lleva tu paraguas! Te informamos el #Pronóstico de #Lluvias para este día en #México. pic.twitter.com/pjFt1R98YA— CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 8, 2025
Recomendaciones ante las bajas temperaturas en la CDMX
Ante este panorama, Protección Civil sugiere:
- Vestir en capas (técnica de la cebolla).
- Cargar con paraguas o impermeable.
- Consumir frutas ricas en Vitamina C para prevenir enfermedades respiratorias.
- Manejar con precaución ante el pavimento mojado.