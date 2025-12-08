¿Va a llover hoy en CDMX? Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre

¡No guardes la chamarra ni el paraguas! Este lunes 8 de diciembre, el clima en la Ciudad de México y la zona metropolitana dará un giro invernal.

La interacción de varios fenómenos meteorológicos provocará un descenso en la temperatura y aumentará la probabilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda a los capitalinos tomar precauciones antes de salir de casa.

El culpable: Frente frío 19 y humedad del Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío Número 19 se encuentra estacionado sobre el Golfo de México. Sin embargo, su masa de aire polar está impulsando un descenso térmico en gran parte del país.

A esto se suma una combinación complicada:



Canales de baja presión en el interior de la República. Ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Esta mezcla ocasionará lluvias intensas en diversas regiones y nublados densos en el Valle de México.

¿Lloverá en la CDMX hoy lunes 8 de diciembre?

Para el centro de México (incluida la CDMX y el Edomex), se prevé un ambiente de frío a muy frío tanto por la mañana como por la noche.



Mañana: Bancos de niebla y sensación térmica baja en zonas altas (Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa).

Bancos de niebla y sensación térmica baja en zonas altas (Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa). Tarde/Noche: Cielo nublado con alta probabilidad de lluvias y chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en la CDMX

Ante este panorama, Protección Civil sugiere:

