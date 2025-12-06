COFEPRIS alerta por falsificación de medicamentos para cáncer y diabetes ¿Cuáles son?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió dos alertas sanitarias para advertir sobre la falsificación de medicamentos utilizados en el tratamiento de diabetes tipo 2 y cáncer, tras detectar presentaciones ilegítimas que circulan en el mercado nacional.

La autoridad sanitaria confirmó irregularidades graves en Jardianz® 10 mg (empagliflozina) y en Mabthera® 500 mg (rituximab), medicamentos que requieren control estricto por su impacto directo en pacientes crónicos y oncológicos.

COFEPRIS señaló que ambos productos presentan inconsistencias en lote, empaques, fecha de caducidad y características físicas, por lo que su uso representa un riesgo para la salud, pues no se garantiza su calidad, seguridad ni eficacia.

Jardianz 10 mg: detectan lote falsificado con empaque no autorizado

El laboratorio titular del registro sanitario reportó que el lote 903801 de Jardianz® 10 mg es falsificado, pues la fecha de caducidad indicada no coincide con la del producto real y la presentación denunciada —frasco con 60 tabletas— no está autorizada en México, donde el fármaco sólo se comercializa en cajas con blísteres.

COFEPRIS advirtió que consumir este producto puede provocar un mal control glucémico, reacciones adversas desconocidas y riesgo de descompensación metabólica, al no existir certeza sobre sus ingredientes ni su fabricación.

Se recomendó a pacientes suspender su uso y reportar cualquier reacción adversa en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, así como denunciar puntos de venta sospechosos.

Mabthera 500 mg: inconsistencias en lote y características físicas

El segundo medicamento falsificado corresponde a Mabthera® 500 mg, utilizado en el tratamiento de linfomas, leucemias y artritis reumatoide.

El producto irregular presenta diferencias visibles en el etiquetado, coloración del frasco, datos de lote, número de registro y fecha de caducidad respecto al medicamento legítimo reportado por el laboratorio Roche.

La autoridad sanitaria advirtió que el uso de Mabthera® no auténtico puede comprometer tratamientos oncológicos, reducir la efectividad terapéutica y exponer al paciente a sustancias desconocidas que podrían causar reacciones graves.

Recomendaciones de COFEPRIS para pacientes, farmacias y distribuidores

Para la población:



Revisar cuidadosamente lote, caducidad y empaque.

Comprar únicamente en farmacias establecidas.

Suspender el uso de productos sospechosos.

Reportar reacciones adversas al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Al denunciar nos ayudas a recabar datos que permiten identificar y localizar posibles riesgos sanitarios.

Denuncia en: https://t.co/CraSD69Lp6 pic.twitter.com/h2ZghYJg2Q — COFEPRIS (@COFEPRIS) December 4, 2025

Para farmacias y distribuidores:

