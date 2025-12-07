Vaguada y río atmosférico provocarán lluvias fuertes esta noche; así el clima en México

¡Clima frío en México! Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 7 de diciembre, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con el abundante ingreso de humedad impulsado por el río atmosférico, generará un amplio corredor de inestabilidad.

¿Dónde lloverá en México?

Este sistema dejará lluvias puntuales fuertes en varias regiones de México, así que no olvides el paraguas y la chamarra.



Chubascos con lluvias puntuales fuertes: San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas:Nayarit, Jalisco y Colima.

Diarimente el #SMNmx registra las #Temperaturas máximas y mínimas, así como los acumuldos de #Lluvia que se presentan en nuestro país. Puedes consultar toda la información en el siguiente enlace ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/qTQ7oRDosg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 6, 2025

Temperaturas altas y lluvias marcarán el clima en México

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas.

: Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

El clima en CDMX y Edomex

Durante la tarde, el ambiente cambiará a templado o cálido, acompañado de la probabilidad de chubascos dispersos y posibles descargas eléctricas tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

En la capital del país, la temperatura mínima oscilará entre 10 y 12 °C y la máxima entre 22 y 24 °C, mientras que para Toluca se prevé una mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 19 a 21 °C.