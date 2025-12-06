Lluvias y heladas: así estará el clima este fin de semana en México

Este fin de semana el clima será helado y con lluvias. Durante la noche y madrugada del sábado, el frente frío número 18 —ya casi detenido en el norte del Golfo de México— seguirá generando humedad y bajas temperaturas en varias zonas del país. A esto se suma un importante flujo de humedad desde el Pacífico y el norte de México, lo que traerá lluvias, viento y hasta posibles nevadas ligeras en zonas altas.

¿En qué estados va a llover este sábado 6 de diciembre?

De entrada, en estados como Baja California Sur, Sinaloa y Durango se esperan lluvias fuertes. También habrá chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Otras entidades como Colima, Michoacán, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato registrarán lluvias aisladas.

Si vas a manejar por zonas altas del noreste y oriente del país, toma precauciones: habrá bancos de niebla que pueden reducir la visibilidad. Además, existe la probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así que el pavimento podría congelarse durante la madrugada.

Las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento en niveles de ríos y arroyos.

Las rachas de viento de hasta 50 km/h podrían tirar árboles o anuncios. El frío intenso en el norte y zonas serranas podría generar capas de hielo en carreteras.

Así que si necesitas manejar o viajar, te conviene programar tus traslados de día o con mayor precaución.

En las próximas horas se prevén #Lluvias aisladas, bancos de #Niebla y #Rachas de #Viento de hasta 35 km/h en regiones de la #CDMX, #EdoMéx así como en el centro del país. pic.twitter.com/wrYGM9nJai — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 6, 2025

Los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán tendrán chubascos fuertes.

Habrá intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias aisladas alcanzarán a Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas y mínimas para este sábado

Máximas de 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca, Chiapas (Istmo), Campeche y Yucatán.

Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Bajas temperaturas:



Mínimas de -10 a -5 °C con heladas: sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 °C: sierras de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco,

Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la Ciudad de México y el Estado de México

En el Valle de México, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. En las zonas altas amanecerá muy frío, con niebla. Por la tarde aumentará la nubosidad y hay probabilidad de chubascos en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México podrían caer lluvias aisladas.