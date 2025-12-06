Así podrás ver las Gemínidas, la lluvia de estrellas más brillante del año

Como uno de los espectáculos celestes más brillantes del año, la lluvia de estrellas Gemínidas llegan con condiciones que favorecen una observación clara y accesible para cualquiera: un pico definido y un cielo casi sin interferencia lunar.

Si quieres aprovecharlas al máximo, este fenómeno te permitirá planear con anticipación, dónde colocarte, a qué hora mirar y qué factores tomar en cuenta para que no se te escape ni una de sus decenas de trazos luminosos.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas Gemínidas?

Bajo un cielo prácticamente oscuro, la Luna apenas iluminará a un 28% de toda su capacidad y saldrá hasta las 2:30 de la madrugada. Las Gemínidas ofrecerán uno de los espectáculos más nítidos del año.

La observación de esta lluvia de estrellas no requiere telescopios ni binoculares : basta con alejarse de las luces de la ciudad, apagar el celular y permitir que la vista se adapte durante unos 20 minutos.

Aunque el punto radiante se ubica entre Cástor y Pólux, en la constelación de Géminis, los meteoros pueden aparecer en cualquier sector del firmamento, así que mirar con paciencia hacia e l cielo abierto es suficiente para atraparlos en acción.

La actividad de la lluvia se extiende del 4 al 17 de diciembre, pero la madrugada del 13 al 14 será el momento clave, cuando la tasa de meteoros se dispara.

Desde las 10 de la noche ya podrás salir de casa y ver en el cielo este espectacular evento, aunque las mejores horas llegarán en plena madrugada.

¿Qué es la lluvia de estrellas Gemínidas?

Esta lluvia de meteoros proviene del rastro del asteroide rocoso 3200 Faetón, un objeto inusual cuyo polvo, al entrar en contacto con la atmósfera, genera destellos que pueden teñirse de verde, azul o naranja gracias a la combustión de minerales como sodio, magnesio y calcio.

Ese detalle químico es lo que convierte a las Gemínidas en una de las lluvias más fotogénicas y llamativas del calendario astronómico 2025.