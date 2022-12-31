¿Qué dijo Benedicto XVI durante su visita a México en 2012?

El Papa Emérito, Benedicto XVI, vino a México en 2012 cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de México, esto fue lo que dijo durante su visita de cuatro días en Guanajuato.

En su discurso, Benedicto XVI habló desde el Aeropuerto de Silao, Guanajuato, sobre la esperanza, la caridad y el fervor de los creyentes mexicanos.

El Papa Emérito, Benedicto XVI, dijo que rezaría por los mexicanos y por los que sufren a “causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia”.

Sobre este discurso, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) opinó que fue de avanzada, pues esperaba que hablara sobre él, cosa que le sorprendió.

¿Cuántas veces vino el Papa Benedicto XVI a México?

El Papa Emérito, Benedicto XVI, hizo su única visita a México el 23 de marzo de 2012 en el Cerro del Cubilete en Silao y en León, Guanajuato.

La visita de Benedicto XVI duró cuatro días y en ese entonces había expectativas sobre cómo recibiría la feligresía mexicana al nuevo pontífice, tras la muerte de Juan Pablo II.

Tras abandonar el país, Benedicto XVI pidió a los creyentes católicos no dejarse atemorizar por las “fuerzas del mal” y alcanzar una vida digna justa y de paz.

¿Cuándo fue la última vez que vino el Papa a México?

La última vez que un Papa visitó México fue durante el mes de febrero de 2016, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Con esta visita, suman siete las que realiza el representante de la Iglesia Católica en el país. Juan Pablo II hizo cinco visitas y Benedicto XVI llevó a cabo una visita.

La Presidencia de México indicó a través de un comunicado que la visita del Papa Francisco era un momento para "renovar la voluntad de construir un mundo más humano, fraterno y justo basado en la prosperidad compartida, y con la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como premisas fundamentales".

|Presidencia de México

¿Dónde vivía actualmente el Papa Benedicto XVI?

Luego de que presentó su renuncia en febrero de 2013, el Papa Emérito, Benedicto XVI, se retiró a vivir al monasterio Mater Ecclesiae, ubicado en el Vaticano, en donde hizo actividades como la oración, el estudio y la escritura; además de recibir visitas.

Tras caer enfermo, el Papa Francisco acudió a visitar al Papa Emérito y al salir del encuentro pidió elevar oraciones.