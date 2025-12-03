“Tengo una serpiente en mi carro"; boa aterra a conductora en Tepic, Nayarit

Un equipo especializado en manejo de fauna silvestre acudió a una zona habitacional en Tepic, Nayarit luego de que una conductora reportara la presencia de una boa constrictora al interior de su auto, una especie no venenosa pero de gran tamaño cuya manipulación requiere personal capacitado.

Tras implementar los protocolos correspondientes, los especialistas lograron asegurar a la serpiente sin incidentes y retirarla del área para su resguardo.

De acuerdo con las autoridades, la boa se encontraba en la zona del motor de una camioneta, estaba en buenas condiciones y fue trasladada a un espacio controlado donde se evaluará su estado de salud antes de determinar si podrá ser reincorporada a su hábitat natural. El proceso de captura se realizó con herramientas y técnicas certificadas para evitar estrés o lesiones al reptil.

Aunque no es frecuente encontrar boas constrictoras en zonas habitacionales, especialistas explican que estos avistamientos tienden a incrementarse en áreas cercanas a humedales, pastizales y regiones donde existe presencia constante de fauna silvestre. Cambios en el clima, desplazamientos naturales y la expansión urbana pueden provocar que estos reptiles se acerquen ocasionalmente a viviendas o espacios públicos.

¿La boa constrictora es venenosa?

La boa constrictora, una especie protegida en varias regiones del país, puede desplazarse en busca de alimento o refugio, especialmente en temporadas de calor o lluvias. Sin embargo, los expertos advierten que, pese a no ser venenosa, su manipulación sin conocimiento puede representar un riesgo, ya que puede defenderse mediante mordidas o constricciones si se siente amenazada. Lo que puede ser letal debido a su gran tamaño y fuerza.

Recomendaciones ante el avistamiento de una serpiente

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantener la calma al encontrarse con reptiles como boas o culebras grandes, ya que intentar atraparlos o expulsarlos por cuenta propia puede resultar peligroso.

Entre las recomendaciones destacan:



Mantener una distancia segura y evitar movimientos bruscos.

No intentar atraparla, acorralarla ni manipularla.

Mantener a mascotas y niños alejados del área.

Llamar de inmediato a Protección Civil o a las unidades de fauna del municipio.

El reporte oportuno permite que el animal sea asegurado correctamente y evita riesgos tanto para la población como para el propio ejemplar.

Una vez asegurada, la boa constrictora será revisada para determinar si está en condiciones óptimas para ser reubicada. Las autoridades recordaron que todas las especies silvestres rescatadas pasan por un proceso de valoración antes de ser liberadas o trasladadas a un refugio autorizado.