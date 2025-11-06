Hito en la conservación animal: Nació un rinoceronte blanco en España luego de 18 años

El pasado 4 de noviembre, ocurrió uno de los eventos más esperados por el zoológico BIOPARC de Valencia, España. Su rinoceronta Kwanza dio a luz a un pequeño rinoceronte blanco macho luego de 491 días de gestación.

Entre lágrimas, abrazos y felicidad, los trabajadores le dieron la bienvenida a la cría que representa una esperanza para esta especie que se encuentra casi amenazada.

Todo el parto fue seguido mediante cámaras para que Kwanza pudiera dar a luz con serenidad y separada de Martín, el papá del bebé y las otras dos hembras que habitan con ella, Nombula y Ami.

Un rinoceronte blanco nació luego de 18 años en España

Personal de BIOPARC estuvo trabajando durante 18 años aplicando métodos científicos y su experiencia en el Programa Internacional de Conservación del rinoceronte blanco en el que participan.

¿Se encuentra el rinoceronte blanco en peligro de extinción?

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,(UICN) cuatro de las cinco especies se encuentran en peligro de extinción:

Sumatra

Java

Negro

Indio



Sin embargo, precisa que al rinoceronte blanco, apenas se le considera “casi amenazado” porque aún no cumple con los requisitos para considerarlo en “peligro de extinción”, pero, se prevé que lo haga en un futuro próximo.

Cabe señalar que el rinoceronte blanco está dividido en dos subespecies:

Rinoceronte blanco del norte

Rinoceronte blanco del sur: A este se le considera funcionalmente extinto porque solo quedan dos ejemplares en el mundo y ambas son hembras.

¿Cuántos rinocerontes blancos quedan en el mundo?

La International Rhino Foundation contabilizó, hasta 2024, alrededor de 17 mil 464 ejemplares distribuidos en 11 países del continente africano. De ellos, el 98 por ciento están en Sudáfrica, Namibia, Zimbabue y Kenia.

Las dos hembras de la subespecie blanco del sur viven en la Reserva Ol Pejeta en Kenia, donde están protegidas las 24 horas del día por guardias armados.

Principales amenazas a las que se enfrenta el rinoceronte

La UICN cataloga a la caza furtiva y la demanda ilegal del cuerno como las principales amenazas de este animal. Se le busca principalmente en el sudeste asiático, especialmente en Vietnam y China con fines medicinales y ornamentales.

Otra de ellas es la pérdida de su hábitat natural para la agricultura, tala y desarrollo urbano que ha provocado la fragmentación de sus comunidades, que se aíslen y sean más vulnerables.