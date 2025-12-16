Ramal del Infierno: Las grutas que emergieron hace 90 millones de años y hoy son hogar de murciélagos

Las grutas de Juxtlahuaca, ubicadas en el estado de Guerrero , son el escondite de miles de murciélagos, que al caer la noche abandonan su “hogar” para buscar alimento; ese hogar tiene un rasgo muy particular: emergió del mar hace 90 millones de años.

“Si no tuviéramos grandes colonias de murciélagos insectívoros que se alimentan de muchas toneladas de insectos cada noche, no tendríamos el maíz, el frijol, el chile”, explicó Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM.

Lo que actualmente es el refugio de estos murciélagos , también lo fue para los olmecas, quienes dejaron pinturas rupestres que llevan ahí unos tres mil años.

Algo impresionante de las grutas de Juxtlahuaca es que hace 200 millones de años eran parte del mar, pero emergieron como una especie de bóveda que mantiene protegidos a estos pequeños mamíferos.

Pinturas rupestres atraen a turistas hasta las grutas

Las grutas de Juxtlahuaca se localizan en el municipio de Quechultenango, a unos 52 kilómetros de Chilpancingo. En su interior hay pinturas rupestres que abarcan cinco kilómetros de longitud.

De acuerdo con el gobierno de Guerrero, entre las pinturas destaca una en la que se representa a un hombre, usando una capa negra y un tocado, así como una piel de jaguar que cubre sus brazos y pies.

Su interior lleno de estalactitas y estalagmitas es un desafío para aquellos que se atreven a explorarlo, por eso no es extraño que solamente haya tres expediciones conocidas que llegaron al final de las grutas en 1975, 1990 y 1995, según el gobierno estatal.

Los turistas pueden conocer las grutas de Juxtlahuaca, en el sitio hay guías capacitados para que la experiencia sea segura; el punto donde no está permitido entrar es la cueva “Achacalli”.