Biólogo de Chiapas registra nueva especie de araña con nombre de su mamá

En Ocozocoautla, Chiapas, Miguel Ángel Villafuerte, un especialista en arácnidos, encontró una nueva especie de araña que estudió durante los últimos cinco años hasta que tomó la decisión de nombrar a la nueva familia de esta especie como “Albertina”, esto en honor a su madre.

El especialista narró a Fuerza Informativa Azteca que no solo se trata de una nueva especie, sino que Bolostromus, nombre científico de la nueva familia de arácnidos, se había registrado en países de Sudamérica, pero nunca en México.

Miguel Ángel Villafuerte incluso describió cómo es “Albertina”, la araña que descubrió y registró en el país. “Lo que sería el caparazón del organismo es ovalado, alargado, los ojos están distribuidos de una manera rectangular... Las patas tienen fuertes espinas y algo bien interesante es que viven debajo de rocas”, explicó.

“Mi mamá es todo para mí"

De acuerdo con Miguel García Villafuerte en el mundo las personas tienen un héroe o heroína que los impulsa a seguir creciendo en todos los aspectos, eso es lo que representa su mamá, por lo que tomó la decisión de nombrar a la nueva especie de araña como “Albertina”.

“Mi mamá para mí, todos tenemos héroes en la vida, mi mamá para mí, es una heroína, porque de alguna manera, es una heroína, pero también es mi cómplice”, expresó.

Por su parte, la madre del especialista, Albertina Villafuerte, dijo sentirse orgullosa de la labor de su hijo y el hallazgo que logró tras años de estudio. “Gracias a Dios, cuando él me dijo que me había tomado en cuenta, dije yo ¡órale, ¡qué bonito! Y me sentí muy orgullosa de mi hijo”, declaró.

El hallazgo de Miguel García Villafuerte también sirve para incrementar el número de especies de arañas. Con el descubrimiento, Chiapas llega a 560, mientras que los ejemplares están bajo resguardo de los expertos, quienes seguirán con el estudio de los arácnidos durante los próximos años.