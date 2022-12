Cantan “Blanca Navidad” en festival escolar con Lengua de Señas

En este Jardín de Niños decidieron cantar villancicos, pero de una manera muy particular. Los niños y niñas se aprendieron la canción “Blanca Navidad” en Lengua de Señas Mexicana.

Salvador Escobar, padre de familia declaró: “eso es muy bueno, es algo que a veces en la cultura no lo tenemos pero hacer ese tipo de interpretaciones es aprender más también.”

“También les ayuda para que puedan interactuar y comunicarse con otros niños que no pueden o no tienen esa facilidad de poder oír o hablar y pues sí se me hace algo muy importante en ellos aprender ese tipo de lenguaje a temprana edad,” dijo Fabiola, una de las madres de familia.

Padres y madres de familia dijeron estar sorprendidos de presenciar esta interpretación, que señalaron fue muy emotiva, sobre todo por las fechas que estamos viviendo.

La Directora del Jardín de Niños, Eugenia Lili Balbuena expresó: “nos sentimos orgullosas, nos sentimos felices porque ver a los niños desarrollar estar habilidades es, ahora sí que es el fruto de lo que nosotros cosechamos.”

“La navidad siempre va a estar en el corazón de los niños y de todos los papás,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Wilfrido, padre de familia.

Lengua de Señas Mexicana

La Lengua de Señas Mexicana (LSM), es la lengua que utilizan las personas sordas en México. Como toda lengua, posee su propia sintaxis, gramática y léxico.

El ser humano en la actualidad no podría entender la vida sin la facultad de acceder a la información que a cada momento se está generando en los todos los ámbitos. La comunicación oral, es la forma más común que permite al ser humano participar en todos los entornos de la sociedad, pero cuando una persona nace o adquiere una discapacidad auditiva, se ve impedida, la posibilidad de alcanzar una verdadera realización social se reduce de manera importante.

La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás, dificulta su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión, ante esta necesidad, las personas sordas han desarrollado su propia forma de comunicación, la Lengua de Señas Mexicana. Sin embargo, aunque esta les permite comunicarse entre sí, no siempre facilita la relación con el resto de la comunidad, sobre todo, con los oyentes que desconocen esa lengua.