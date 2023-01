Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy lunes 30 de enero.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy lunes 30 de enero?

Los principales índices bursátiles estadounidenses en Wall Street cayeron hoy lunes 30 de enero, arrastrados por la baja de las acciones tecnológicas y de las empresas de megacapitalización, mientras los inversores se preparan para una semana repleta de reuniones de los bancos centrales y reportes de resultados.

El sector tecnológico fue uno de los más bajistas del S&P 500 en la jornada. Las acciones de Apple Inc, Amazon Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc, que deben presentar resultados a finales de esta semana, cerraron con caídas.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El S&P 500 bajó 52,38 puntos, o un 1,29%, a 4.018,18 unidades.

El Nasdaq Composite perdió 227,89 puntos, o un 1,96%, a 11.393,81 puntos.

El Promedio Industrial Dow Jones cedió 254,47 puntos, o un 0,75%, a 33.723,61 puntos.

El mercado espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al final de su reunión de política monetaria de dos días el miércoles.

Esta será probablemente la menor alza desde que la Fed inició su ciclo de endurecimiento hace 10 meses con una subida de 25 puntos básicos, y los mercados financieros prevén una última alza en marzo.

Los mercados monetarios prevén que los tipos alcancen un máximo del 4,9% en junio, todavía por debajo del nivel del 5% que esperan los responsables de la política monetaria de la Fed.

Tras una serie de despidos en empresas tecnológicas y financieras de gran capitalización a lo largo del mes, los inversores estarán atentos a los datos de las nóminas no agrícolas de enero del Departamento de Trabajo, que se publicarán el viernes.

Otros grandes bancos centrales, como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, también subirán los tipos de interés esta semana.