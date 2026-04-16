Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas este 16 de abril?

Avanza la semana y la movilidad en las principales vías de conexión del país comienza a incrementar su volumen rumbo al fin de semana. Este jueves 16 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu logística y evites contratiempos por cierres viales.

En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y confirmada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras sobre manifestaciones, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro con mayor afluencia.