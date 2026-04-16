Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas este 16 de abril?
Se acerca el fin de semana y la carga vehicular en las autopistas no perdona. Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de Capufe y Guardia Nacional para evitar quedarte atorado.
Avanza la semana y la movilidad en las principales vías de conexión del país comienza a incrementar su volumen rumbo al fin de semana. Este jueves 16 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre el estado de las carreteras y autopistas de México para que planifiques tu logística y evites contratiempos por cierres viales.
En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y confirmada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras sobre manifestaciones, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro con mayor afluencia.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 16 de abril: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Cierre parcial en autopista La Tinaja-Isla
Autopista La Tinaja - Isla, km 110, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de carga de tracto camión). Maneja con precaución.
Precauciones en Veracruz
Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 003+450, de la carretera Libramiento Xalapa, a la altura del Mpio. Banderilla, con dir. a Ver. Atienda indicación vial.