¡Es HOY! El momento de cambiar dólares; este el precio del dólar en México: 16 de abril 2026

¿Tienes dólares estadounidenses o dólares canadienses y no sabes qué hacer con ellos? Azteca Noticias trae para ti el precio del dólar para este 16 de abril de 2026, ofreciéndote datos exactos para tus decisiones financieras. Debido a la volatilidad global causada por el conflicto en Medio Oriente, es clave evaluar si conviene comprar divisas ahora para proteger tus ahorros.

Te ayudamos a identificar si la fortaleza del peso actual es una oportunidad de inversión o si es momento de buscar otras alternativas.

El dólar en México: Así se cotiza este lunes

Para quienes necesitan comprar o vender divisas este 16 de abril, el dólar se mueve en rangos amplios. En ventanillas de Banco Azteca la venta llega a los 17.28 pesos.

Si tu interés es el dólar canadiense, la brecha es similar: se compra en 10.25.

El petróleo Brent y WTI por las nubes

El precio del petróleo Brent se ubica hoy en 98.16 dólares por barril, el WTI en 91.63 dólares por barril, cifras que reflejan un ajuste a la baja tras la volatilidad extrema de la semana pasada.

Precio del Bitcoin en México y Estados Unidos este jueves 16 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, el precio del Bitcoin en México se encuentra fluctuando alrededor de los

1,277,896.65 pesos.

Recuerda que el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y opera las 24 horas del día, por lo que estas cifras pueden cambiar en cuestión de minutos.

