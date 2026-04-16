¿A cuánto está el dólar en México? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores HOY 16 de abril 2026

El precio del dólar estadounidense registró una baja importante para el cierre de este 16 de abril 2026, tocando los 16 pesos por unidad por tercer día consecutivo. Te compartimos el tipo de cambio en México.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 16 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de abril de 2026, en $16.20 pesos la compra y en $16.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.30 pesos la compra y en $13.39 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.65 pesos la compra y en $17.05 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores en abril 2026

El principal indicador bursátil de México, el S&P/BMV IPC, registró una jornada negativa este 15 de abril de 2026, al ubicarse en 69,095.02 puntos, lo que representa una caída de 0.78%, equivalente a una pérdida de 539.69 unidades.

El descenso del índice refleja una sesión con presión vendedora en el mercado local, donde los inversionistas optaron por reducir posiciones, posiblemente influenciados por factores externos como la volatilidad global o ajustes en expectativas económicas.

A pesar de la baja, el volumen de operación fue significativo, con 178.2 millones de títulos intercambiados, lo que indica una participación activa de los inversionistas durante la jornada

Cierre del Bitcoin HOY 16 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de Jueves 16 de abril 2026, en 75 mil 211 dólares por unidad, registrando una importante aumento de 0.53% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda termina el día con una pérdida importante en su valor tras tres días dos días consecutivos de alzas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 297 mil 651 pesos por unidad.

Precio del petróleo se mantiene cerca a los cien dólares este jueves

El precio del petróleo subió este jueves ante el escepticismo de que las próximas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán puedan resolver las interrupciones en el suministro de energía de Oriente Medio causadas por la guerra en curso.

