¿Por qué sube la tortilla? Factores internacionales que están castigando tu bolsillo

Aunque el Gobierno de México sostiene que no existen aumentos en el costo del maíz ni de la harina que justifiquen un alza en el precio de la tortilla, este producto básico sigue bajo presión por factores internacionales y costos asociados a su producción, que dejan en la incertidumbre al sector maíz.

Un problema global que afecta a la mesa mexicana

El incremento en el precio del maíz a nivel global, el reciente aumento de hasta 3 pesos en los combustibles y el encarecimiento de insumos como el papel grado alimenticio y las refacciones han elevado los costos operativos, generando un impacto que, eventualmente, se refleja en el bolsillo de las familias.

El precio del kilo de tortilla en México podría registrar un incremento de acuerdo con lo advertido por el representante del Consejo Nacional de la Tortilla, quién explicó que este posible ajuste responde al aumento en los costos de producción, la carga de impuestos que enfrentan los negocios, lo que podría impactar de manera distinta según la región del país.

No hay alza en el precio de la tortilla



AGRICULTURA y Profeco informan que no existe un aumento en el costo del maíz ni de la harina que justifique incrementos.



Se mantiene el compromiso de estabilidad a través del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, en beneficio de las familias… pic.twitter.com/1mLFp1uSEZ — Profeco (@Profeco) April 14, 2026

Asimismo, señaló que el precio de la tortilla se ha mantenido sin cambios durante los últimos tres años, lo que, desde la perspectiva de los productores, ha generado una mayor presión económica.

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En este contexto, indicó que cada establecimiento deberá evaluar si el incremento es necesario, ante el aumento de gastos que enfrentan actualmente.

Eventual aumento al precio de la tortilla



El Consejo Nacional de la Tortilla dice que sus afiliados están listos para el incremento a partir de este 15 de abril, representando un golpe al bolsillo para el 98 por ciento de la población que consume este producto de la canasta… pic.twitter.com/43REWi6CnQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

¿A cuánto está el kilo de la tortilla en México 2026?

El precio de la tortilla se ubica al rededor de los $17.69 hasta los $33.29 pesos el kilo en distintas zonas de México para el mes de marzo 2026, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

Estos son los estados en el que el kilo de tortilla supera los 30 pesos son los siguientes:

