Entre ganancias y nervios: así cierran las bolsas y el precio del dólar hoy 17 de abril

El cierre de la jornada financiera de este 17 de abril deja un escenario marcado por contrastes: mientras las bolsas reflejan movimientos entre avances y ajustes, el precio del dólar se mantiene como uno de los principales indicadores del ánimo del mercado.

Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 17 de abril 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con un desempeño positivo, reflejado en el avance del S&P/BMV IPC, que se ubicó en 69,825.94 puntos.

El principal índice accionario del país registró un incremento de 1.06%, equivalente a una ganancia de 730.92 unidades, en una sesión con un volumen de operación de más de 212 millones de títulos.

Cierre de jornada del Wall Street hoy 17 de abril 2026

Wall Street cerró la jornada de este jueves 17 de abril de 2026 con fuertes ganancias y nuevos máximos históricos, impulsado por un repunte del optimismo en los mercados internacionales.

Los principales índices avanzaron de forma sólida, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando niveles récord por tercera sesión consecutiva, mientras que el Dow Jones registró su mejor nivel desde febrero.

El impulso estuvo ligado a la caída de los precios del petróleo, que se desplomaron más de 10% tras señales de distensión geopolítica en Medio Oriente, lo que redujo preocupaciones inflacionarias y mejoró el ánimo de los inversionistas.

Así se cotiza este viernes 17 de abril el dólar

Para quienes necesitan comprar o vender divisas este 17 de abril, el dólar se mueve en rangos amplios. En ventanillas de Banco Azteca la venta llega a los 16.20 pesos. Pero si tu interés es el dólar canadiense, la brecha es similar y se compra en 10.30 pesos.

Precio del Bitcoin en México y Estados Unidos este viernes 17 de abril

Hoy, 17 de abril de 2026, el precio del Bitcoin en México se encuentra fluctuando alrededor de los 1,327,009.09 pesos. Pero toma en cuenta que el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y opera las 24 horas del día, por lo que estas cifras pueden cambiar en cuestión de minutos.

Por otra parte, el precio del petróleo Brent se ubica hoy en 89.43 dólares por barril, el WTI en 81.53 dólares por barril, cifras que reflejan un ajuste a la baja tras la volatilidad extrema de la semana pasada.