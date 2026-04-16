¿Toca apretarse el cinturón? Así queda el precio de la canasta básica en México en abril 2026; lista de precios

¡Atención, mexicanos! El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica registraron cambios importantes para el cuarto mes del año, impactando el bolsillo de las y los mexicanos.

El kilo del jitomate y limón son los dos alimentos que más han registrado un aumento en su precio, así como el kilo de tortilla que se ubica arriba de los $30 pesos en alguna regiones del país.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para abril 2026?

El precio de la canasta básica para marzo 2026 se ubica entre los $799.80 hasta los $951.40 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

#MañaneraDelPueblo En el monitoreo del programa Quién es Quién en Primera Necesidad, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril, Aprecio Capistrano, en Tijuana, ofreció el precio más justo de la canasta básica, que fue de $795.80 pesos.



En contraste, en Chedraui Selecto… pic.twitter.com/ZhvYHhf75s — Profeco (@Profeco) April 13, 2026

Lista de precios de la canasta básica en otras regiones de México 2026

Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio de la canasta básica en distintas partes de la República Mexicana, ¿en dónde sale más barato hacer el supermercado?



Puebla - $846.00 pesos.

Ciudad de México - 840.77 pesos.

Michoacán - 885.00 pesos.

Sinaloa - 834.50 pesos.

Coahuila - 886.50 pesos.

Nuevo León - 834.70 pesos.

Guerrero - 876.40 pesos.

Yucatán - 840.00 pesos.

¿En qué región de México es más barato ir al mercado?

PeLa región con el precio más bajo de la canasta básica es San Luis Potosí, ubicándose en $778.70 pesos por una familia de cuatro integrantes.

Por el contrario, la región con el costo más alto es el Estado de México, ubicándose arriba de $941.90 pesos, seguido de la Ciudad de México en 9.37.90 pesos por familia.

Productos que subieron de precio en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de los productos, alimentos y servicios que aumentaron de precio durante el segundo mes de años, siendo impactados por la inflación en México 2026.



Jitomate

Pepino

Transporte aéreo

Limón

Tómate verde

Papas y otros tubérculos

Pollo

Servicio de electricidad

Vivienda propia

Lonchería, fondas, torterías y taquerías

El jitomate, fue es alimentos que más subió de precio en el mes de abril2026, acercándose a los $70 pesos el kilo en algunas regiones de México.