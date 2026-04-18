¡Coleccionable! Edición de la Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026; así puedes conseguirla

La Ciudad de México se alista para el Mundial 2026 con una apuesta clave en la movilidad de la capital: la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada en edición especial; un plástico conmemorativo que permitirá a millones de usuarios y turistas desplazarse por la capital durante el magno evento deportivo.

Autoridades capitalinas confirmaron que esta tarjeta será parte de una estrategia para garantizar el acceso eficiente a la red de transporte público, en un evento histórico donde México será sede por tercera ocasión bajo la organización de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

¿Dónde comprar la tarjeta del Mundial 2026?

La edición especial de la Tarjeta de Movilidad del Mundial 2026 podrá adquirirse en taquillas y máquinas de recarga de sistemas como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Cablebús y otros medios de transporte que integran la red.

Además, los usuarios podrán realizar recargas digitales mediante plataformas electrónicas, lo que facilitará su uso durante la alta demanda que se espera por la llegada de turistas.

Tarjeta de Movilidad Integrada | Edición Especial Mundial 2026



​Accede a la Red de Movilidad Integrada de la #CiudadDeMéxico con la nueva edición conmemorativa.



​Sistemas Compatibles:

​Metro🚇 y Metrobús🚌

​Cablebús

​Tren Ligero🚉

​Ecobici🚲



​Digitalización:

Adquiere y recarga… pic.twitter.com/JtEAm90i1O — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) April 14, 2026

¿Cuánto costará laTarjeta de Movilidad Integrada? Edición Especial Mundial 2026

El costo de la Tarjeta de Movilidad Integrada de Edición Especial Mundial 2026, se mantendrá accesible: entre 20 y 22 pesos, dependiendo del sistema donde se adquiera.

Cabe recordar que las recargas podrán realizarse hasta por 500 pesos, tanto en máquinas como en aplicaciones móviles, lo que permitirá a los usuarios planificar sus traslados sin complicaciones.

¿Cuándo estará disponible la Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026?

Hasta ahora, autoridades no han confirmado una fecha exacta de lanzamiento; sin embargo, se prevé que la tarjeta esté disponible antes del inicio del Mundial 2026, programado para el próximo 11 de junio.

¿Cómo será el diseño de la Tarjeta de Movilidad Integrada del Mundial 2026?

El diseño estará inspirado en la identidad de la capital, ya que ncluye elementos icónicos como el Ángel de la Independencia, la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes, además de fauna representativa como el ajolote endémico del país.

También incorporará ilustraciones de los principales sistemas de transporte como el Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y bicicletas, reflejando la diversidad de movilidad en la ciudad.

Con esta tarjeta, el gobierno busca ofrecer una experiencia ágil, moderna y conectada para visitantes nacionales e internacionales. La expectativa crece rumbo al Mundial 2026, y con ella surge una pregunta: ¿buscarás esta tarjeta antes de que se convierta en uno de los recuerdos más codiciados del evento?

