¡A comprar dólares! Anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz afecta el precio del dólar hoy 17 de abril 2026

La confirmación del ministro de Exteriores iraní sobre la libre navegación en el Estrecho de Ormuz provocó una caída en los precios del crudo y un alza en los mercados de valores y bonos; con esto, el precio del dólar también sufrió afectaciones.

Abbas Araqchi vinculó esta apertura a la vigencia del alto el fuego en el Líbano, garantizando el tránsito comercial mientras se respete el acuerdo.

Azteca Noticias trae para ti el precio del dólar para este 17 de abril de 2026, ofreciéndote datos exactos para tus decisiones financieras.

El dólar en México: Así se cotiza este viernes

Para quienes necesitan comprar o vender divisas este 17 de abril, el dólar se mueve en rangos amplios. En ventanillas de Banco Azteca la venta llega a los 16.20 pesos.

Si tu interés es el dólar canadiense, la brecha es similar: se compra en 10.30.

El petróleo Brent y WTI por las nubes

El precio del petróleo Brent se ubica hoy en 89.43 dólares por barril, el WTI en 81.53 dólares por barril, cifras que reflejan un ajuste a la baja tras la volatilidad extrema de la semana pasada.

Precio del Bitcoin en México y Estados Unidos este viernes 17 de abril

Hoy, 16 de abril de 2026, el precio del Bitcoin en México se encuentra fluctuando alrededor de los

1,327,009.09 pesos.

Recuerda que el mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y opera las 24 horas del día, por lo que estas cifras pueden cambiar en cuestión de minutos.