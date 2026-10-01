La peor racha de la BMV desde 2018: Así cerraron los mercados hoy 30 de septiembre

Los mercados financieros cerraron la jornada de este 30 de septiembre de 2026 con resultados mixtos, pues mientras la Bolsa Mexicana de Valores registró pérdidas y Wall Street tuvo un comportamiento dispar, los precios del petróleo subieron.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la sesión con números rojos. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió 1.38%, para ubicarse en 64,214.36 puntos, de acuerdo con datos de la propia institución.

El mercado mexicano acumuló una caída de 1.86% durante septiembre, con lo que sumó cuatro meses consecutivos de pérdidas. Se trata de su racha negativa más prolongada desde agosto-diciembre de 2018, cuando registró cinco meses a la baja.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada con movimientos mixtos. El S&P 500 perdió 0.25%, hasta los 7,652.03 puntos; el Nasdaq Composite avanzó 0.24%, para cerrar en 26,861.06 unidades, mientras que el Dow Jones cayó 0.86%, a 50,908.79 puntos.

La jornada estuvo marcada por la publicación de indicadores económicos de Estados Unidos y el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Durante septiembre, los resultados también fueron distintos. El Nasdaq acumuló un avance de 1.86%, mientras que el Dow Jones retrocedió 4.28% y el S&P 500 perdió 0.44%.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

Los precios internacionales del petróleo terminaron la jornada con ganancias, impulsados por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El West Texas Intermediate (WTI) subió 1.23%, para ubicarse en 90.48 dólares por barril. Por su parte, el Brent del Mar del Norte avanzó 0.88%, hasta los 103.50 dólares.

En el balance mensual, ambas referencias registraron incrementos. El crudo estadounidense acumuló un alza de 5.29% durante septiembre, mientras que el petróleo europeo avanzó 10.76%.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Para este miércoles 30 de septiembre de 2026, Banco Azteca reportó el dólar en 16.10 pesos a la compra y 17.96 pesos a la venta en ventanilla bancaria, de acuerdo con la cotización de apertura.