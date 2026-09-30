Bolsa Mexicana con ganancias y Wall Street en números rojos

Una jornada de ganancias para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que Wall Street culminó con perdidas.

Durante el día, los participantes del mercado siguieron de cerca la evolución de los precios del petróleo, el comportamiento de los bonos gubernamentales estadounidenses y las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró el día con números verdes. El S&P/BMV IPC avanzó 0.26%, para ubicarse en 65,110.57 puntos, en una sesión marcada por los movimientos de los mercados internacionales y la atención de los inversionistas a distintos indicadores económicos.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York concluyeron la jornada con números rojos. El Dow Jones cedió 0.26%, hasta las 51,349.92 unidades; el S&P 500 retrocedió 0.17%, a 7,670.84 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 0.09%, para situarse en 26,797.54 unidades.

Uno de los factores que influyeron en el desempeño de Wall Street fue el incremento de los rendimientos de los bonos del Gobierno estadounidense a largo plazo.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

Los precios internacionales del petróleo finalizaron este martes 29 de septiembre de 2026 con pérdidas, en una sesión en la que aumentó el volumen de las exportaciones de crudo procedentes de Medio Oriente.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, retrocedió 3.52%, por lo que su precio se situó en 88.89 dólares por barril. Por su parte, el Brent, utilizado como referencia internacional, cayó 2.60%, hasta los 102.54 dólares por barril.

La reducción de las cotizaciones se produjo en un contexto de mayor disponibilidad de crudo en el mercado internacional, relacionada con el incremento de los envíos desde Medio Oriente.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Este martes 29 de septiembre, Banco Azteca reportó al inicio de la jornada un precio de 16.00 pesos por dólar a la compra y 17.95 pesos a la venta.

Aunque el dólar mantiene la atención del mercado cambiario, es importante considerar que la cotización puede variar durante el día.