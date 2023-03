Brendan Fraser gana el Oscar y dice entre lágrimas: “Gracias por permitirme resurgir”

Los Premios Oscar 2023 cerraron de manera espectacular con dos de los premios más emblemáticos de la ceremonia: Mejor Actor y Mejor Película. En el primer rubro, el ganador fue Brendan Fraser, quien destacó por su impecable interpretación de Charlie en The Whale, un hombre con obesidad mórbida que generó todo tipo de reacciones por el impacto en la pantalla grande.

Fraser obtuvo su anhelada estatuilla y comenzó su discurso con una evidente emoción y con la voz entrecortada: “Así que el multiverso era esto”, mencionó el actor de 54 años, para después agradecer a todos los que confiaron en él para tener un papel trascendental en una película multinominada en la gala de los Premios Oscar.

El discurso de Brendan Fraser en los Oscars 2023:

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, afirmó el histrión ganador del Oscar, quien tuvo uno de los momentos más emotivos al llorar recordando a su hijo.

Doy las gracias a la academia por este honor y a nuestro estudio, A24, por hacer una película tan atrevida. Gracias a Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter por aventarme un salvavidas. Brendan Fraser en los Premios Oscar 2023

MIKE BLAKE/REUTERS “Gracias por permitirme resurgir”, dice Brendan Fraser entre lágrimas al ganar el Oscar por ‘The Whale’

Posteriormente, el momento en que recordó a su familia fue el siguiente: “Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo. Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”.

La familia estuvo presente en la ceremonia y en gran parte provocaron los ojos llorosos en su rostro, ya que de sus tres hijos, solo dos acudieron a la gala. El tercero, Griffin Fraser, es a quien ha dedicado un momento, pues el joven diagnosticado con autismo le dedicó un emotivo “Te amo” y agregó:

“Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses me quedé contrariado. La primera reacción que tuve fue '¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?’. Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba ‘Esto no está bien”.