Revive la alfombra roja y la gala de los Premios Oscar 2023

Este domingo se llevó a cabo la premiación número 95 de los Premios Oscar 2023, a través de Fuerza Informativa Azteca se dieron en vivo los últimos detalles de la alfombra roja y la premiación. Y minuto a minuto te llevó lo más destacado de esta premiación que se realizará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles (California).

¿Quiénes ganaron en los Oscar 2023?

Guillermo del Toro, Brendan Fraser y “Todo en todas partes al mismo tiempo” fueron algunos de los galardonados en la edición 95 de los premios de la Academia. Este es el listado completo de los gandores.

“Todo en todas partes al mismo tiempo” es la Mejor película de los Premios Oscar 2023

21:33 HORAS

En la categoría de Mejor Película, “Todo en todas partes al mismo tiempo” se lleva la estatuilla en la edición 95; se llevó siete estatuillas.

Michelle Yeoh derrota a Cate Blanchett y se lleva el Oscar a Mejor Actriz

21:26 HORAS

El galardón a Mejor Actriz es para Michelle Yeoh por su interpretación en la cinta “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Brendan Fraser gana el Oscar a Mejor Actor por “The Whale”

21:23 HORAS

Tras su ausencia en la pantalla grande, Brendan Fraser regresa para llevarse la estatuilla a Mejor Actor por su papel en “The Whale”.

21:12 HORAS



Daniel Kwan y Daniel Scheinert, de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, se llevaron la estatuilla de la categoría de Mejor dirección, con lo que suma su cuarto galardón.

21:00 HORAS

Ignacio López Tarso fue el ausente en el ‘in memoriam’ de los Premios Oscar 93, segmento en el que se rinde homenaje a las celebridades que murieron; el actor mexicano interpretó a Macario, la primer cinta mexicana nominada a los premios de la academia.

20:55 HORAS

En la categoría Mejor canción original “Naatu Naatu” derrotó la melodía de Rihanna.

20:50 HORAS



En la categoría de Mejor sonido, el ganador fue “Top Gun: Maverick”.

20:43 HORAS

En la categoría de Mejor guión adaptado “Ellas hablan” obtuvo el galardón de la academia.

20:36 HORAS

“Todo en todas partes” se lleva el premio Mejor guión original y suma tres estatuillas.

Rihanna conquista los Oscar al cantar ‘Lift Me Up’ de “Black Panther: Wakanda Forever”

20:30 HORAS

Rihanna roba cámara durante la gala de los Premios Oscar al interpretar la canción ‘Lift Me Up’, que compite en esta 95 edición.

20:24 HORAS

“Avatar: El Sentido del Agua”, de James Cameron se lleva el Oscar 2023 en la categoría de “Mejores efectos visuales” en la edición 95.

20:10 HORAS

La categoría Mejor banda sonora original también se la llevó la cinta “Sin novedad en el frente”, basada en la novela de Erich Maria Remarque. Con esta ya suman cuatro estatuillas.

20:05 HORAS

En la categoría Mejor diseño de producción, “Sin novedad en el frente” es la la cinta ganadora y ya van tres premios Oscar.

Sorprende Lady Gaga en los Oscar 2023 al interpretar “Hold My Hand” en vivo

Durante la gala de los Premios Oscar la cantante y actriz Layda Gaga deleitó a los asistentes con su interpretación de “Hold My Hand”, canción con la que compite en la categoría Mejor banda sonora y Mejor canción original junto a Rihanna.

19:54 HORAS

Quien ganó en la categoría de “Mejor cortometraje de animación” fue “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”.

19:52 HORAS

“The Elephant Whisperers” ganó la estatuilla en la categoría de “Mejor cortometraje documental” de la edición 95 de los Premios Oscar.

Salma Hayek y Antonio Banderas presentan el Oscar a Mejor Película Extranjera

19:44 HORAS

La mexicana Salma Hayek y Antonio Banderas entregan la estatuilla en la categoría de “Mejor Película Extranjera” en la que ganó la cinta “Sin novedad en el frente”.

19:30 HORAS

“Black Panther: Wakanda Forever”, en la que participa Tenoch Huerta ganó el Oscar 2023 la categoría de “Diseño de Vestuario”.

19:20 HORAS

En la Categoría de “Mejor maquillaje y peluquería”, el ganador fue “The Whale”, protagonizada por Brendan Fraser.

18:59 HORAS

“An Irish Goodbye” arrebata la estatuilla al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien competía con “Le pupille” en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

#Bardo pierde a categoría de "Mejor Fotografía" ante el flime "Sin Novedad en el Frente".



#Bardo pierde a categoría de "Mejor Fotografía" ante el flime "Sin Novedad en el Frente".

19:10 HORAS

“Sin novedad en el frente” se lleva el Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional y derrota a Bardo del mexicano Alejandro González Iñárritu.

18: 54 HORAS

“Navalny” ganó en la categoría de Mejor película documental durante la edición 95 de los Oscar.

Jamie Lee Curtis llora por su Oscar “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

18:40 HORAS

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Jamie Lee Curtis se llevó la estatuilla por su interpretación en “Todo en todas partes”. En su discurso, la actriz lloró durante la premiación y gritó “Me gané un Oscar” al recordar que sus padres también estuvieron nominados, pero no obtuvieron la estatuilla.

18:30 HORAS

En la categoría de Mejor Actor de Reparto el ganador es Ke Huy Quan por su participación en la película “Todo en todas partes”. En la ceremonia agradeció el premio de la Academia.

Guillermo del Toro gana Oscar por Mejor Película de Animación

18:20 HORAS

El ganador a Mejor Película de Animación es “Pinocho”del mexicano Guillermo del Toro.

Inicia gala de la premiación de los Oscar 2023

18:00 HORAS

El cómico Jimmy Kimmel es el presentador de los Premios Oscar 2023, durante su discurso habló sobre todas las cintas y artistas nominados.

Inicia la alfombra roja de los Premios Oscar

17:41 HORAS

El cineastas mexicano Alfonso Cuarón platica con Fuerza Informativa Azteca sobre su nominación con “Le Pupille” en la categoría de Mejor Cortometraje en los Premios Oscar 2023.

#Oscarmanía | México presente en la alfombra de los premios Oscar 95. 🇲🇽@alfonsocuaron nos platica sobre su película nominada de esta noche. 🎬🎞️😎



🔴 EN VIVO ahora ▶️ https://t.co/yOsfXW5PL3 pic.twitter.com/60K9vMLfU5 — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 12, 2023

17:00 HORAS

Inicia la alfombra roja de la edición 95 de los Oscar 2023, que esta edición será de otro color; celebridades desfilan con sus mejores galas.

¿A qué hora empieza la alfombra roja de los Premios Oscar 2023?

La gala de los Premios Oscar 2023 dará inicio la tarde del domingo, aproximadamente a las 17:00 horas local de Los Ángeles, California, es decir, a las 18:00 horas aproximadamente.

A través de Azteca 7 se puede seguir el en vivo de la ceremonia, en donde celebridades mostrarán los vestidos confeccionados por diseñadores reconocidos, siendo este momento uno de los más emblemáticos de la gala de los Premios Oscar.

¿A qué hora comienzan los Oscar 2023?

La gala de los Premios Oscar 2023 podrán seguirse en vivo a través de Azteca 7, a partir de las 17:00 horas, en donde de la mano de los conductores Linet Puente, Javier Ibarreche, Horacio Villalobos, Pamela Cortes, Ricardo Casares y Jessica Bulman los expectadores conocerán detalles de la alfombra roja, la premiación y demás datos curiosos de este evento del séptimo arte.