Adultos mayores se enfrentan a la burocracia en los Módulos del Bienestar en Nuevo León

Don Everardo es uno de los tantos adultos mayores ejemplares que tiene todo el ánimo para enfrentar lo que viene. Él puede con su discapacidad, puede con la pesada silla de ruedas, e incluso la carga y puede desplazarse con el bastón, pero con lo que de plano don Everardo no puede es con la burocracia de los Módulos del Bienestar en Nuevo León.

Acudió al módulo de la Secretaría de Bienestar y del Instituto de las personas adultas mayores, INAPAM, en la colonia Balcones de las Puentes, en San Nicolás, y estaba cerrado, sin empleados que dieran información.

Burocracia en módulos del Bienestar

“Yo no sé por qué dan información falsa. Hablé por teléfono allá, del Cedeco y dijeron que eran aquí, que era aquí los trámites federales”, explicó Everardo Salinas, afectado por el cierre del Módulo de Bienestar e INAPAM.

En el lugar solo estaba un papel, los adultos mayores “tronaron” por la falta de consideración. “Ayer vinimos y estaba cerrado, vinimos ahora también y cerrado, vinimos de Guadalupe igual, cerrado. Dices tú, cuál es el punto”, dijo una persona afectada.

“He ido a Guadalupe y me traen vueltas y vueltas, y de ahí me mandaron al Condominio Acero y lo mismo, que no mandan información, a mí la tarjeta me vino desde noviembre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y nada”, dicen las personas afectadas.

Don Everaldo lo lamentó “No sí batalla, porque está muy lejos para allá. Será otro día, porque ahorita ya es tarde, ya no alcanza uno”. Y él, que llegó con todo el ánimo, se fue desanimando, como todos los demás.