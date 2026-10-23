¡Su familia no pierde la esperanza! Buscan a Axel David en el río Salado; rastreo supera 30 kilómetros

La búsqueda de Axel David Pérez Hernández, de 17 años de edad, se mantiene en el río Salado, en Hidalgo, luego de que el adolescente cayera al afluente el lunes 18 de octubre , a la altura de la comunidad de San Isidro Presas, en Tezontepec de Aldama.

Familiares, brigadistas, autoridades y voluntarios han ampliado los recorridos por más de 30 kilómetros, pero hasta ahora no han logrado localizarlo y el tiempo en contra continúa.

En las labores participan elementos de Protección Civil de distintos municipios y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas, que mantiene activa la ficha del adolescente; habitantes de varias localidades se han sumado al rastreo, mientras algunos voluntarios apoyan con drones para revisar el cauce y las zonas cercanas.

La búsqueda se extiende a otros municipios de Hidalgo

Los recorridos no se limitan al punto donde Axel David fue visto por última vez; las brigadas han ampliado la búsqueda hacia Ixmiquilpan, Chilcuautla y Mixquiahuala, además de contar con apoyo de habitantes de Tula, Tlahuelilpan y Progreso.

Familiares y vecinos comenzaron las labores después de conocer la desaparición del joven; posteriormente se incorporaron equipos de emergencia y voluntarios para cubrir más tramos del río Salado y sus alrededores.

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Intensifican la búsqueda de un adolescente reportado como desaparecido en el Río Tula. Las labores se extendieron por Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Chilcuautla e Ixmiquilpan, en coordinación con Protección Civil y familiares. 🔎🚨 #RíoTula #Hidalgo #BúsquedaDePersonas https://t.co/owJPAPCmio — TV Azteca Hidalgo (@Azteca_Hidalgo) October 22, 2026

Mantienen activa la ficha de búsqueda de Axel David

La Comisión de Búsqueda de Personas difundió una ficha con los datos del adolescente y confirmó que fue visto por última vez en Tezontepec de Aldama. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra y tenis blancos.

Brigadistas y participantes mantienen los recorridos con el objetivo de encontrar al joven, mientras su familia permanece a la espera de noticias.

En las últimas horas, las labores para localizar a Axel David se intensificaron con nuevos recorridos en el cauce y zonas aledañas, mientras brigadistas, autoridades y voluntarios mantienen los esfuerzos para dar con su paradero.