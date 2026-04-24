El mercado laboral en los Estados Unidos se mantiene como una opción sólida para miles de personas que buscan movilidad económica mediante canales institucionales; ahora, buscan trabajadores agrícolas.

A través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo, se gestionan vacantes que ofrecen certidumbre ante la creciente oferta de empleos informales. Este esquema no solo facilita la colocación, sino que garantiza que cada aspirante cuente con el respaldo de las autoridades durante su estancia en el extranjero.

¿Requisitos para ser trabajador agrícola en EU?

Para integrarse a la fuerza laboral rural en territorio estadounidense, el perfil solicitado se centra en la experiencia operativa más que en la formación académica. Los interesados deben demostrar haber trabajado previamente en el campo, conociendo el manejo de cultivos específicos o maquinaria básica. En cuanto a la escolaridad, basta con haber concluido la primaria o secundaria, dependiendo de la vacante específica.

Es indispensable contar con la ciudadanía mexicana y tener un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses al momento de la postulación. Físicamente, el empleo demanda una condición óptima para soportar jornadas a la intemperie y el levantamiento de cargas. Aunque no es estrictamente necesario hablar inglés para todas las posiciones, se valora positivamente para facilitar la comunicación con los supervisores en las granjas.

¿Cuánto gana un trabajador agrícola en Estados Unidos?

La remuneración económica es uno de los mayores atractivos de estas convocatorias. Actualmente, un jornalero puede percibir salarios que van desde los 15 hasta los 19 dólares por hora.

Si se toma en cuenta una jornada estándar, el ingreso bruto mensual puede superar los 2500 dólares, dependiendo de las horas extras o bonos por productividad que algunas empresas ofrecen durante las temporadas de cosecha intensa.

Además del sueldo directo, los contratos estipulan que el empleador debe hacerse cargo de gastos logísticos importantes. Esto incluye el pago de los traslados desde México hasta el lugar de trabajo, así como la garantía de una vivienda digna y gratuita durante toda la vigencia del contrato. Estas prestaciones permiten que el trabajador logre un ahorro significativo, ya que sus gastos operativos básicos están cubiertos por la compañía contratante.

¿Qué tipo de visa necesito para ir de trabajador agrícola a USA?

El acceso legal a estas oportunidades se realiza exclusivamente mediante la visa H-2A. Este documento está diseñado para trabajadores temporales de la agricultura en ocupaciones de naturaleza estacional.

A diferencia de otros permisos, la H-2A está vinculada directamente a un empleador específico que ha demostrado ante el Departamento del Trabajo de EU. que no existen suficientes trabajadores locales para realizar dichas tareas.

Requisitos y pasos clave para postularse a vacantes legales en el sector agrícola de Estados Unidos con transporte y vivienda incluidos por el empleador.|Portal del empleo

El proceso de visado es la etapa final tras ser seleccionado por el Servicio Nacional de Empleo. Una vez que el candidato tiene la oferta formal, se gestiona la cita consular donde se verifica la documentación.

Este permiso permite residir y laborar legalmente por periodos que suelen ir de los 4 a los 10 meses, con la posibilidad de regresar a México al concluir la temporada y mantener un historial limpio para futuras contrataciones.

