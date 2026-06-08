¿Vas a comprar o vender? Este es el precio del dólar hoy lunes 8 de junio de 2026

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense comienza este lunes 8 de junio de 2026 registrando un descenso en su valor tras alcanzar su mayor cotización en casi dos meses, pero ¿a cuánto está en México?

Los analistas están expectantes tras el fin de los ataques de Irán contra Israel. La declaración del régimen de Teherán fue vista con buenos ojos de inversionistas hacia otras divisas afectadas, después de que Estados Unidos divulgara sólidos datos de empleo el viernes pasado.

Precio del dólar hoy 8 de junio de 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.10 pesos a la compra y se vende en 18.19 pesos mexicanos en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este lunes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 8 de junio de 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar hoy está en 17.42 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad donde te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 8 de junio de 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.60 pesos a la compra y 13.44 pesos a la venta en ventanilla bancaria al arranque de este lunes.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 de junio de 2026?

El Bitcoin inició la jornada de este lunes en 63 mil 714 dólares por unidad, con una ligera alza de 0.97% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda abrió el día con un valor de 1 millón 112 mil 923 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy?|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 8 de junio de 2026?

El petróleo tuvo un descenso en sus ganancias este lunes después de tener aumentos del 5% más temprano, después del anuncio de Irán de que cesara una serie de ataques contra Israel. No obstante, las fuerzas diraníes amenazaron con que habría ataques más intensos si Israel sigue en una ofensiva contra Líbano.