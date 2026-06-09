Precio del dólar se va a la baja: Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 8 de junio

¡Atención, inversionistas! Este lunes 8 de junio tanto Wall Street como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron movimientos luego de la tensión entre Israel e Irán. ¿Cómo cerró la jornada el dólar estadounidense?

Bolsa Mexicana de Valores se va a la baja este lunes; así cerró

Aunque las acciones en Estados Unidos tuvieron una jornada mixta, en México la realidad fue otra, ya que el principal índice accionario cerró en 65,650.23, lo que equivale a una pérdida de 491.15 puntos.

Por su parte, el peso mexicano se mantuvo estable durante toda la jornada y finalizó en 17.46 unidades por dólar. Esto permitió que la moneda local ganara terreno.

Economistas explican que este avance se debió a una mayor confianza de los inversionistas, luego de disminuir las tensiones entre Israel e Irán.

¿Cómo cerró Wall Street este lunes 8 de junio?

Dow Jones terminó en números negativos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq lograron ganancias impulsados por el buen desempeño de las empresas fabricantes de chips.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 de las mayores compañías estadounidenses, retrocedió 0.16% y se ubicó en 50,786.01 unidades.

Por su parte, el S&P 500 anotó un incremento de 0.30%, para cerrar en 7,405.73 puntos.

En tanto, el Nasdaq Composite destacó con una ganancia de 0.86%, finalizando la sesión en 25,929.66 unidades.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 8 de junio

En Banco Azteca, el dólar se cotizó este día en 16.10 pesos a la compra y 18.19 pesos a la venta en ventanillas de sus sucursales.

Por su parte, en Tijuana la divisa estadounidense mantuvo un precio de compra de 16.10 pesos, mientras que la venta se ubicó en 18.09 pesos.

Precio del petróleo hoy: tensiones por la guerra entre Irán e Israel

Los precios del petróleo cerraron al alza este lunes impulsados por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. El crudo Brent ganó 1.3% y terminó en 94.25 dólares por barril.

Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzó 0.8%, para ubicarse en 91.30 dólares.

Durante la jornada, ambas referencias llegaron a registrar ganancias superiores a 5% debido a los nuevos enfrentamientos entre Israel e Irán.