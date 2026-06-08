Tanque lleno, ¿pero a qué costo? Precios de la gasolina en México hoy

¿Buscas dónde cargar gasolina al mejor precio? En Azteca Noticias te compartimos cuáles son los costos promedio de los combustibles en México este lunes 8 de junio de 2026, así como las entidades donde se vende más barata y más cara la gasolina.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Los precios promedio de los combustibles en México para este lunes 8 de junio de 2026 son los siguientes:

Gasolina Regular: 23.67 pesos por litro

23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.21 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 8 de junio de 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de junio de 2026

Estos son los precios promedio de los combustibles en la Ciudad de México:

Gasolina Regular : 23.81 pesos por litro

: 23.81 pesos por litro Gasolina Premium : 28.71 pesos por litro

: 28.71 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 8 de junio de 2026

En el Estado de México, los precios promedio son:

Gasolina Regular : 23.65 pesos por litro

: 23.65 pesos por litro Gasolina Premium : 28.05 pesos por litro

: 28.05 pesos por litro Diésel: 26.83 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 8 de junio de 2026

Los costos promedio en Guadalajara, Jalisco, son:

Gasolina Regular : 23.98 pesos por litro

: 23.98 pesos por litro Gasolina Premium : 29.24 pesos por litro

: 29.24 pesos por litro Diésel: 27.33 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 8 de junio de 2026 en Monterrey

En Monterrey, Nuevo León, los precios registrados son:

Gasolina Regular : 24.03 pesos por litro

: 24.03 pesos por litro Gasolina Premium : 29.49 pesos por litro

: 29.49 pesos por litro Diésel: 27.09 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 8 de junio de 2026

Los precios promedio en Coahuila son:

Gasolina Regular : 23.67 pesos por litro

: 23.67 pesos por litro Gasolina Premium : 28.29 pesos por litro

: 28.29 pesos por litro Diésel: 26.40 pesos por litro

Precio de gasolina en Nayarit hoy 8 de junio de 2026

En Nayarit, el combustible se comercializa en promedio a:

Gasolina Regular : 23.95 pesos por litro

: 23.95 pesos por litro Gasolina Premium : 28.57 pesos por litro

: 28.57 pesos por litro Diésel: 27.50 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Estos son los precios promedio de los combustibles en Estados Unidos para este lunes 8 de junio de 2026:

Gasolina Regular: 4.16 dólares por galón (72.52 pesos)

4.16 dólares por galón (72.52 pesos) Gasolina Premium : 5.02 dólares por galón (87.51 pesos)

: 5.02 dólares por galón (87.51 pesos) Diésel: 5.31 dólares por galón (92.57 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de la gasolina corresponden a los reportes realizados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). Con base en los costos registrados, el Estado de México se mantiene entre las entidades con la gasolina Regular más económica del país, al ubicarse en 23.65 pesos por litro.

Por el contrario, Monterrey, Nuevo León, figura entre las ciudades con los precios más elevados para este combustible, con un promedio de 24.03 pesos por litro en la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en su nivel de octanaje, una medida que determina la resistencia del combustible a detonar prematuramente dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele ser adecuada para motores de baja compresión. En cambio, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que es recomendada para vehículos con motores turboalimentados, de inyección directa o de mayor desempeño.

Si tienes dudas sobre qué combustible utilizar, revisa las especificaciones del fabricante en el manual del vehículo, en la tapa del tanque de combustible o en el marco de la puerta del conductor.

