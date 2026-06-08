Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y cierres viales este lunes 8 de junio
¿Va a haber bloqueos? Te decimos el reporte EN VIVO de las carreteras de México este lunes 8 de junio con percances viales, cierres y manifestaciones.
¿Vas a viajar por las carreteras de México? Te decimos la actividad EN VIVO de todo lo que sucede en las vialidades nacionales con percances viales, bloqueos, cierre de carriles y tráfico para este lunes 8 de junio de 2026.
En Azteca Noticias te mantenemos informado para que tomes precauciones de cualquier situación anormal en estas vías.
Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y cierres viales este lunes 8 de junio
Choque provoca cierre parcial en la Maravatío-Zapotlanejo, Michoacán
Se registra un cierre parcial de la circulación en Michoacán debido a un accidente vial sobre la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura del kilómetro 380+100.
El percance ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Tarimoro, afectando los carriles con dirección hacia Zapotlanejo.