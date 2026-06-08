Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y cierres viales este lunes 8 de junio

¿Vas a viajar por las carreteras de México? Te decimos la actividad EN VIVO de todo lo que sucede en las vialidades nacionales con percances viales, bloqueos, cierre de carriles y tráfico para este lunes 8 de junio de 2026.

En Azteca Noticias te mantenemos informado para que tomes precauciones de cualquier situación anormal en estas vías.