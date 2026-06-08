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Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y cierres viales este lunes 8 de junio

¿Va a haber bloqueos? Te decimos el reporte EN VIVO de las carreteras de México este lunes 8 de junio con percances viales, cierres y manifestaciones.

Carreteras de México
¿Qué pasa en las carreteras de México hoy lunes 8 de junio?|Especial

Escrito por: Jimena Romero

¿Vas a viajar por las carreteras de México? Te decimos la actividad EN VIVO de todo lo que sucede en las vialidades nacionales con percances viales, bloqueos, cierre de carriles y tráfico para este lunes 8 de junio de 2026.

En Azteca Noticias te mantenemos informado para que tomes precauciones de cualquier situación anormal en estas vías.

Carreteras de México EN VIVO: Reporte de tráfico, accidentes y cierres viales este lunes 8 de junio

Choque provoca cierre parcial en la Maravatío-Zapotlanejo, Michoacán

Se registra un cierre parcial de la circulación en Michoacán debido a un accidente vial sobre la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura del kilómetro 380+100.

El percance ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Tarimoro, afectando los carriles con dirección hacia Zapotlanejo.

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