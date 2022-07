Buscan a pareja desaparecida el 1 de junio en el mercado La Cuchilla

La última vez que se supo de Jocelin Carreto y David Báez de 28 y 29 años respectivamente fue el primero de junio de éste año cuando dejaron a su hija de cuatro años con sus abuelos para dirigirse al mercado de La Cuchilla, en la capital poblana. A más de un mes de su desaparición en ese mercado elementos de la policía realizaron un cateo entre los más de 200 comerciantes por más de 10 horas, pudiendo retomar sus actividades hasta la conclusión del operativo, se desconoce los resultados del mismo.

Con las cortinas abajo y accesos cerrados fue como lució el tianguis La Cuchilla por las diligencias ministeriales que se realizaron para dar con el paradero de Jocelin Carreto y David Báez, pareja desaparecida en el lugar, hace un mes. Todo el perímetro del punto de comercio, comprendido entre Bulevar Norte, Héroe de Nacozari y 15 norte fue asegurado por elementos estatales y al menos 30 patrullas, lo que llamó la atención de los transeúntes.

“No tengo ningún problema. Está bien que cuiden, me sorprende porque paso y no veo así seguridad, no sé qué esté pasando. Yo creo que hace falta la seguridad no nada más aquí, sino en toda la zona, en todas partes, pero si yo creo que al menos nos sentimos seguros,” declaró Maribel Rodríguez, vecina de la zona.

Los más de 200 comerciantes del tianguis permanecieron observadores a las maniobras y sobre todo expectantes a retomar sus actividades comerciales suspendidas en totalidad desde las 2 de la madrugada del sábado.

El operativo duró al menos 10 horas. Por su parte, la autoridad estatal informó a través de su área de comunicación social que colaboraron con la Fiscalía General del Estado en el operativo que se llevó a cabo a fin de realizar diligencias ministeriales, tales autoridades informarán los detalles sobre los resultados en cuanto lo consideren pertinente.